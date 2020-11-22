Туманная погода без осадков ожидается в субботу в большинстве областей Казахстана

Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на субботу, 21 ноября, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, сегодня погоду на большей части территории Казахстана по-прежнему будет определять антициклон, с которым ожидается погода без осадков.

Лишь на юге и юго-востоке республики под влиянием фронтальных разделов пройдет снег. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - низовая метель", - отмечается в сообщении.

В Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской и Туркестанской областях - с низовой метелью. В Мангистауской области местами усилится ветер 17-22 метров в секунду. В Алматинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

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