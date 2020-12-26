Какая погода ожидает казахстанцев в январе

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ожидается на территории Казахстана в январе 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Согласно консультативному прогнозу в январе 2021 года температура воздуха ожидается около нормы - на большей части республики, ниже нормы на 1 градус - в восточной части Казахстана", - сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, количество осадков на большей части республики прогнозируется около нормы, больше нормы - на крайнем западе республики, меньше нормы - на северо-западе, в центре, местами на севере и юге Казахстана.

В январе ожидаются несколько волн холода - в первой и третьей декадах. Существенное понижение температуры воздуха следует ожидать во второй половине января, когда температура воздуха понизится:

- в северных, центральных и восточных регионах ночью до 25-35 мороза, местами до 39 мороза, днем до 20-27 мороза;

- на западе республики ночью до 20-27 мороза, днем до 10-20 мороза;

- в южных и юго-восточных регионах ночью до 15-25 мороза, местами -30 мороза, днем до 7-15 мороза.

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