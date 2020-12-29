Эксперты раскритиковали генплан Алматы

Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - Эксперты Urban Forum Kazakhstan выступили с критикой в отношении генерального плана Алматы. По их мнению, нельзя принимать генеральный план Алматы в текущем виде, передает Kazakhstan Today.

Новый генплан должен вступить в силу с 1 января 2021 году, когда истекает срок ныне действующего генплана. Крайне сжатые сроки, отведенные на разработку управлением городского планирования и урбанистики (заказчиком корректировки генплана), поставили проектировщиков в сложное положение и обусловили высокие риски как для качества конечного результата, так и для полноценного обсуждения с заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении Urban Forum Kazakhstan .

Сообщается, что на разработку корректировок генплана было отведено всего 4 месяца.

В конце августа текущего года был проведен тендер и заключен договор с проектировщиками со сроком исполнения до 22 декабря текущего года. Это нереалистичные сроки, учитывая необходимость сбора и анализа большого объема новых данных по текущей ситуации для последующей выработки плана на следующие 10 лет", - отметили эксперты.

Они считают, что генплан требует доработки и обсуждения с экспертами и общественностью.

Мы призываем не принимать корректировки по генеральному плану Алматы до 2030 года, сделанные в спешке без должного анализа, экспертного и общественного вовлечения. Считаем, что следует уточнить статус самого генплана. В нынешнем виде он является рудиментом советского времени, противоречивым и неэффективным в новых условиях. Центральным и местным органам государственной власти совместно с экспертной и широкой общественностью необходимо определить, каким должен быть современный Генеральный план, каково его место в структуре других стратегических документов", - отмечают в Urban Forum Kazakhstan.

Кроме того, по их мнению, управление городского планирования и Центр развития Алматы должны публично отчитаться по всем бюджетам, затраченным с 2013 года на разработку корректировки генплана и мастер-плана города и предложить четкий план действий по подготовке стратегических документов для городского планирования.

После проведения данной работы следует провести масштабные экспертные консультации и общественное обсуждение, чтобы выработать приоритеты и ориентиры, базовые и целевые показатели развития крупнейшего города страны. На период данной работы потребуется ввести мораторий на масштабные решения по застройке города, способные повлиять на процесс планирования и разработки решений", - сообщили эксперты фонда.

Сегодня, 28 декабря, в онлайн-формате состоятся общественные слушания по предварительной оценке воздействия на окружающую среду к проекту "Корректировка генерального плана города Алматы".

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