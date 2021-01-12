В феврале стартует прием заявок на возмещение затрат на питание в частных детсадах Алматы

Алматы. 11 января. Kazakhstan Today - По инициативе акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева в целях значительного снижения очереди в детских садах, из местного бюджета планируется компенсировать 100% затрат на питание независимо от возраста воспитанника в частных детсадах с размещенным государственным образовательным заказом, передает Kazakhstan Today.

Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций отметила, что с февраля текущего года в Алматы из местного бюджета планируется субсидирование расходов на питание детей в частных детских садах с государственным образовательным заказом. Сумма субсидий составляет 18 900 тенге.

Данная работа была обсуждена с частным сектором. В настоящее время по согласованию с НПО и частным сектором критерии разработаны. Прием начинается в начале февраля. Средства будут определены в зависимости от поступления заявок. Сколько мест будут определены, на столько мест будут выделены средства", - сказала Жылкыбаева.

По информации пресс-службы акима Алматы, в настоящее время в 397 частных детских садах уже размещен государственный образовательный заказ. Это 28 тыс. в месяц на одного ребенка. При этом отмечено, что дополнительное субсидирование 18 900 тенге за питание будет только за дополнительные места.

По словам спикера, в настоящее время обсуждаются следующие критерии для участия частных организаций в программе:

1) обязательное соответствие материально-технической базы дошкольной организации нормативно-правовым актам в сфере дошкольного воспитания, то есть санитарно-эпидемиологические нормы должны быть соблюдены;

2) родительская оплата в совокупности за питание и дополнительное образование не должна превышать 60 тыс. тенге в месяц;

3) высокий уровень удовлетворенности родителей - данная работа будет проведена посредством онлайн-опроса родителей.

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