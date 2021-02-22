Туман и гололед ждут казахстанцев в воскресенье

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Снег, туман и голодед обещзают синоптики "Казгидромета" 21 февраля, передает Kazakhstan Today.

На большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды с прохождением фронтальных разделов. Местами ожидается снег, на юге, юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на востоке и юго-западе под влиянием отрога антициклона погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

В Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области местами низовая метель.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.





В Алматы днем +2, дождь с переходом в снег.





В Нур-Султане днем -15, переменная облачность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства