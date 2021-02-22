Туман и гололед ждут казахстанцев в воскресенье

На большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды с прохождением фронтальных разделов. Местами ожидается снег, на юге, юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на востоке и юго-западе под влиянием отрога антициклона погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.
В Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области местами низовая метель.
В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель.
В Кызылординской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Алматинской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Алматы днем +2, дождь с переходом в снег.
В Нур-Султане днем -15, переменная облачность.
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