Система Orphus

Туман и гололед ждут казахстанцев в воскресенье

21.02.2021 6103
Туман и гололед ждут казахстанцев в воскресенье
Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Снег, туман и голодед обещзают синоптики "Казгидромета" 21 февраля, передает Kazakhstan Today.
 
На большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды с прохождением фронтальных разделов. Местами ожидается снег, на юге, юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на востоке и юго-западе под влиянием отрога антициклона погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью.
 
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.
 
В Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области местами низовая метель.
 
В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель.
 
В Кызылординской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматинской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем +2, дождь с переходом в снег.

В Нур-Султане днем -15, переменная облачность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая