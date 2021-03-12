МОН упрощает требования об отработке грантов

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - В закон "Об образовании" в 2016 году были внесены изменения относительно отработки выпускников вузов, обучившихся по государственным образовательным грантам. Согласно принятым парламентом изменениям грантники должны были отработать по своей специальности в государственных организациях не менее трех лет. Соответственно эта норма распространяется на всех студентов, поступивших в вузы за счет государственного заказа, начиная с 2017-2018 учебного года, сообщает пресс-служба МОН РК, передает Kazakhstan Today.

Относительно отработки гранта: если студент поступил в вуз по гранту в 2017 году и завершает обучение в 2020-2021 учебном году, то он должен отработать, согласно ранее принятому закону. Так что ничего нового в этой норме нет", - пояснил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

В начале 2021 года требования об отработке гранта были упрощены. Теперь выпускники после окончания вуза могут отработать положенный период по специальности не только в государственных организациях, как это требовалось ранее, но и в частных.

Кроме того, сроки отработки были пересмотрены в пользу тех, кто обучался по гранту не все 4 года, а только определенное время. К примеру, студент поступил в вуз на платное отделение и через некоторое время за хорошую успеваемость получил государственный образовательный грант или, наоборот, с гранта был переведен на платное отделение.

Студенты, которые отучились по госгранту, должны были отработать все три года, при этом исключительно в государственных организациях. С 2021 года применяется более гибкий подход. Теперь выпускники могут отработать период, соответствующий количеству лет бесплатного обучения, в любых организациях, то есть вне зависимости от их формы собственности", - сказал Адлет Тойбаев.

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