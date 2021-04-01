Жителей Алматы предупредили об опасности схода лавин

АЛМАТЫ. 31 МАРТА - "Казгидромет" предупреждает об опасности схода снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с ожидаемыми осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор, в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период с 31 марта по 2 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - говорится в сообщении "Казгидромета".

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