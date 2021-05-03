Теплая погода без осадков ожидается в воскресенье в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 2 МАЯ - Теплая погода без осадков ожидается в воскресенье в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточнили в пресс-службе РГП "Казгидромет", в Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Температура днем около +18, ночью +2.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +19, ночью +7.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +29, ночью +14.

При этом на большей части территории Казахстана с западным антициклоном ожидается погода преимущественно без осадков. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе местами пройдут дожди с грозами, на востоке ночью - осадки в виде дождя и снега. По республике местами сохраняется туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, ночью и утром - туман.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской, днем в Алматинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, днем в Костанайской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области местами гроза.

Ночью в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются заморозки до 3 градусов.

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