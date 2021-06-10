В Казахстане наблюдается сбой работы Интернета

АЛМАТЫ. 9 ИЮНЯ - Казахстанцы жалуются на очередной сбой в работе Интернета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
От казахстанцев поступают сообщения о сбое в работе сети Интернет.
Минут 20 не могу подключиться к Интернету... У меня висят все сайты... Не работает ни мобильный ни домашний Интернет", - сообщают пользователи.
В АО "Казахтелеком" автоответчик сообщает, что сбои в сети возможны по техническим причинам и предлагают перезагрузить модем.
В связи с указанными проблемами сообщаем, что возможны проблемы с размещением новостей на портале информагентства.
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