Сагинтаев рассказал о новых правилах застройки Алматы

фото из открытых источников

АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на пресс-конференции в СЦК рассказал о новых требованиях по формированию архитектурного облика и градостроительного планирования территории города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вопрос точечной и уплотняющей застройки оставался одним из самых обсуждаемых в Алматы", - сказал Сагинтаев.

ОН рассказал, что основной идеей новых правил застройки является сохранение и восстановление исторического облика Алматы, установление базовых требований к градостроительному планированию.

К примеру, плотность населения не должна превышать 300 человек на гектар в историческом центре и 440 - на остальных территориях. Средняя обеспеченность жилплощадью должна составлять не менее 18-25 квадратных метров на человека", - уточнил спикер.

Кроме того, для предотвращения застройки дворовых пространств введена норма в 10 квадратных метров территории двора на человека, из которых четверть территории должна быть озеленена.

По принципу "шаговой доступности" при планировании застройки застройщик должен будет предусмотреть места для детских садов - не менее 100 мест на 1 тыс. человек, школ - не менее 180 мест на 1 тыс. человек, поликлиник, пунктов полиции", - отметил Сагинтаев.

Он также озвучил требования для исторического центра города:

- восстановление и сохранение зданий исторически сложившейся застройки;

- ограничение этажности с ориентацией на близкорасположенные здания;

- запрет на снос исторических зданий, а также строительство к ним пристроек для объектов бизнеса; запрет на нарушение фасадов и их целостности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства