В большинстве регионов объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской, Атырауской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Кызылординской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы 11 июля ожидается гроза, град. Ветер западный, при грозе порывы 15 метров в секунду.

11 июля в Карагандинской области местами ожидается гроза, шквал, град, на востоке области сильный дождь. Ветер северный с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 23 метра в секунду. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

11 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, днем местами шквал, град. Ветер северный, местами 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 июля на большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

11 июля в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 11 июля в Атырауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, северный, 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, до 38 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза. Днем ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

11 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.

11 июля в Павлодарской области местами ожидаются гроза, град, ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

11 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 11 июля в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Днем 11 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

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