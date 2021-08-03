Автора фейкового видео про распыление коронавируса задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 2 АВГУСТА - В Туркестанской области полиция задержала автора фейкового видео про распыление коронавируса с самолётов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Им оказался житель Ордабасинского района, который уже принес свои извинения и признался в распространении дезинформации. Несмотря на это, в отношении него начато досудебное расследование по статье 247 УК РК (Распространение заведомо ложной информации). Ему грозит штраф до 1000 МРП (2 917 000 тенге), ограничение или лишение свободы на срок до одного года или исправительные работы", - сообщает StopFake.

В видеоролике, который был выложен в одном из популярных казахстанских telegram-каналов, были показаны самолеты и стоящие рядом с ними цистерны, в которых якобы содержится коронавирус. На самом деле показанные в ролике самолеты принадлежат жителю Шымкента. Он решил удобрить посевы на поле, которое арендует в Туркестанской области. На видео демонстрируются его самолеты АН-2, с которых он и планировал распылить удобрение, хранящееся в бочках.

На сайте подчеркнули, что это уже не первый случай, когда казахстанцы распространяют дезинформацию о "распылении коронавируса" или неизвестных ядов.

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