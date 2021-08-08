Сагинтаев сообщил о двухмиллионном жителе Алматы

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АЛМАТЫ. 7 АВГУСТА - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назвал имя двухмиллионного жителя Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Бюро национальной статистики, казахстанцев уже 19 миллионов, а численность населения Алматы перешагнула двухмиллионный рубеж", - написал Сагинтаев в Facebook.
По словам акима, Аяла Жамбыл, родившаяся в семье полицейского и воспитательницы, стала двухмиллионной жительницей.
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