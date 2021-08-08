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Сагинтаев сообщил о двухмиллионном жителе Алматы

07.08.2021 5536
Сагинтаев сообщил о двухмиллионном жителе Алматы
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 7 АВГУСТА - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назвал имя двухмиллионного жителя Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данным Бюро национальной статистики, казахстанцев уже 19 миллионов, а численность населения Алматы перешагнула двухмиллионный рубеж", - написал Сагинтаев в Facebook.

 
По словам акима, Аяла Жамбыл, родившаяся в семье полицейского и воспитательницы, стала двухмиллионной жительницей.

 

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