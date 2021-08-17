Апелляция оставила в силе судебное решение по иску Байбека к Мамаю

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АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - В Алматинском городском суде завершилось рассмотрение гражданского дела по иску Бауыржана Байбека к Жанболату Мамаю и Инге Иманбаевой о признании сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, не соответствующими действительности. Дело поступило по апелляционной жалобе ответчиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам решение суда первой инстанции оставлено в силе, ввиду его законности и обоснованности. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", - сообщает пресс-служба Алматинского горсуда.

Судебная апелляционная коллегия отметила, что ответчики в суде не доказали, что сведения, используемые Мамаем и Иманбаевой в их материалах, в том числе взятые из социальных сетей, соответствуют действительности.

Таким образом, опубликованная информация не подтверждается доказательствами и является голословной", - отметили в суде.

Кроме того, коллегия акцентировала внимание сторон на недопустимость нарушения конституционных прав граждан.

В частности, в публикациях ответчиков имеет место целенаправленное обвинение Байбека в совершении тяжких преступлений. При этом каждый человек считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда", - разъяснили в пресс-службе.

Со слов ответчиков, видеоматериалы, опубликованные ими в социальных сетях и ставшие предметом спора, являются журналистским расследованием. Суд пояснил, что основной целью журналистского расследования предполагается необходимость установления истины.

Перед любым журналистским расследованием журналист должен исследовать все доказательства, проверить их на достоверность, соответствие действительности и только после этого публиковать. Вместе с тем перед опубликованием этих видеоматериалов ответчики таких доказательств в распоряжении не имели. Более того, в ходе судебного разбирательства на неоднократные обращения суда представить соответствующие доказательства, ответчиками Ж. Мамаем и И. Иманбаевой такие доказательства представлены не были", -отметили в городском суде.

Также отмечается, что незаконность или недействительность любого постановления акима может быть установлена только вступившим в законную силу судебным актом. При этом "на сегодняшний день ни одно постановление акима, принятое в период, когда истец Байбек был акимом, не признано незаконным либо недействительным в судебном порядке".

Что касается земель АО "Казахфильм", то имеется вступившее в силу законное решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований АО "Казахфильм". Таким образом, передача земли по данному спору признана законной", - проинформировали в пресс-службе.

Также коллегия отметила о недопустимости утверждения журналистами и любыми средствами массовой информации о незаконности и недействительности актов органов государственного управления голословно, не имея на руках соответствующего вступившего в законную силу судебного акта.

Кроме того, всем необходимо строго соблюдать Конституцию, уважать права, честь, достоинства гражданина, которые подлежат защите", - добавили в суде, отметив, что постановление вступило в законную силу.

В пресс-службе напомнили, что в апреле 2021 года на канале "Демократиялык Казакстан/Демократический Казахстан" видеохостинга YouTube, а также на своих личных страницах в социальных сетях Facebook и Instagram Мамай и Иманбаева разместили 4 видео в отношении деятельности Байбека в период работы акимом Алматы. Районный суд №2 Ауэзовского района города Алматы своим решением от 15 июня признал распространенные ответчиками материалы об истце, не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Мамая и Иманбаеву обязали опровергнуть и удалить опубликованные материалы.

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