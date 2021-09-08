В Алматы усилят работу психологической службы и медкабинетов в школах и колледжах

АЛМАТЫ. 7 СЕНТЯБРЯ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел заседание штаба оперативного реагирования по вопросам работы с несовершеннолетними, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В заседании приняли участие руководители организаций среднего и профессионально-технического образования, представители НПО и эксперты в области образования и психологии.

Главная задача заседания штаба - это совершенствование методов профилактики девиантного поведения среди несовершеннолетних. Это необходимо для выстраивания социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в трудных жизненных ситуациях, и оказания мер поддержки.

Члены штаба рассмотрели произошедшие в городе кризисные ситуации и обсудили план разноуровневой работы по диагностике эмоционального настроения и уровня тревожности несовершеннолетних с учетом продолжающейся пандемии. В ходе заседания выступили начальник отдела ювенальной полиции Алматы, руководитель отдела психологического сопровождения при Научно-методическом центре новых технологий в образовании, руководитель регионального представительства ОФ "Bilim Foundation", а также представители Центра психического здоровья.

Вместе с тем в рамках возвращения к традиционному формату обучения заслушаны экспертные мнения по усилению анализа эмоционального состояния учащихся и выявлению "групп риска", а также укреплению взаимодействия с родителями. Внимание также было уделено важности соблюдения мер безопасности, в том числе эпидемиологической, для создания благоприятных условий офлайн-обучения.

Заместитель акима Ержан Бабакумаров поручил разработать единый городской алгоритм и методику работы психологических служб учреждений образования с учетом негативного воздействия пандемии на психологическое состояние несовершеннолетних. Поручено выработать дополнительные меры по повышению эффективности работы психологической службы и работы медицинских кабинетов. С 2022 года количество кризисных ситуаций в школах и колледжах станет показателем качества работы администрации школы и районного отдела образования.

На сегодня в 207 школах города работают 360 психологов с высшим образованием. Для школьных психологов организуются курсы повышения квалификации. За 2020 год на курсах обучились 153 психолога. Для лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации или эмоциональном расстройстве, работает телефон доверия при кризисных ситуациях по номерам 376-56-60, 116-16, интегрированный с единым call-центром Алматы. также работает телефон доверия для детей и молодежи по номеру 150.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства