КОКШЕТАУ. 17 СЕНТЯБРЯ - В Доме дружбы Кокшетау подвели итоги декады языков народа Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мероприятии приняли участие руководители этнокультурных объединений, общественных структур Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, представителей центра по пропаганде и развитию государственного языка, победителей общеказахстанского диктанта в рамках проекта АНК "Мын бала", сообщает управление внутренней политики.

В рамках декады языков Дом дружбы совместно с этнокультурными центрами и общественными структурами провел более 10 мероприятий. В их числе - открытый диктант по казахскому языку среди учащейся и студенческой молодежи, конкурс вокалистов-домбристов, интернет-акция "Озім туралы", круглый стол с молодежью разных этносов, свободно владеющих государственным языком, диалоговые площадки, посвященные обсуждению актуальных вопросов государственной языковой политики, концерты. В мероприятиях приняли участие свыше 400 человек.

Самые активные участники декады получили благодарственные письма от управления внутренней политики Акмолинской области и памятные подарки КГУ "Когамдык келісім".

Хочу отметить высокую активность членов Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, молодежи в проведении декады языков, популяризации государственного языка, яркой демонстрации представителями этносов языка, культуры и традиций народа Казахстана. Желаю всем участникам дальнейших успехов", - поделился директор областного учебно-методического центра Каратай Тулекеев.

Мероприятие завершилось праздничным концертом с участием творческих коллективов этнокультурных объединений и городского отдела культуры.

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