Как оплатить ЕСП и кто может воспользоваться льготой при уплате имущественного налога - в КГД ответили на самые распространенные вопросы

НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - В Комитете государственных доходов (КГД) Республики Казахстан ответили на самые часто задаваемые вопросы по единому социальному платежу и налогу на имущество, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В первую очередь в комитете напомнили, что срок уплаты налога на имущество истекает 1 октября 2021 года.

На вопрос о том, почему налог на имущество физлиц в этом году больше, чем в прошлом в ведомстве ответили, что размер налога зависит от стоимости объекта. К стоимости объекта применяется соответствующая ставка налога. Сведения по стоимости объекта поступают от Государственной корпорации "Правительство для граждан".

Налоговики рассказали, что освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц предусмотрено для отдельно проживающих пенсионеров, многодетных матерей, удостоенных звания "Мать-героиня" или награжденных подвесками "Алтын алка" по находящимся на праве собственности: земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем; придомовым земельным участкам; в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя (2 651 000 тенге за 2020 год) от общей стоимости всех объектов недвижимости.

Кроме того, освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц предусмотрено для инвалидов по находящимся на праве собственности: земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем; придомовым земельным участкам; земельным участкам, предоставленным для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под постройки; земельным участкам, занятым под гаражи; в пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя (3 976 500 тенге за 2020 год) от общей стоимости всех объектов недвижимости.

Реквизиты налога на имущество физических лиц: код КБК - 104102, код КНП -911; реквизиты пени: код КНП - 912.

В ведомстве также напомнили, что размер ЕСП для проживающих в сельской местности составляет 0,5-кратный размер МРП, с 1 января 2021 году 1459 тенге.

Размер ЕСП который оплачивают граждане, прописанные в Алматы и Нур-Султане равен 1-кратному размер МРП, с 1 января 2021 года 2917 тенге.

Оплатить ЕСП и другие налоги можно через онлайн-приложение банков второго уровня, в мобильном приложении Е-SalyqAzamat (скачать на AppStore и PlayMarket).

Также в КГД напомнили, что в контакт-центр можно обратиться по номеру 1414, добавочный номер 3.

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