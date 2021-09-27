Казахстанские армейцы завоевали три золота на чемпионате мира по боксу

Фото: МО РК

НУР-СУЛТАН. 26 СЕНТЯБРЯ - Спортсмены-инструкторы Центрального спортивного клуба Министерства обороны Республики Казахстан завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на 58-м чемпионате мира по боксу среди военнослужащих, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Темиртас Жусупов завоевал золотую медаль в весовой категории до 49 килограммов. В финале армеец единогласным решением судей победил бразильского спортсмена Консейкао Леандерсо.

Второе золото сборной принес Тимур Нурсеитов (до 75 килограммов). Он одержал волевую победу над российским боксером Алексеем Семыкиным.

Третьим казахстанским чемпионом стал Абзал Куттыбеков, который в весовой категории свыше 90 килограммов вырвал победу у оппонента из России Ивана Сагайдака.

Дамир Абдыкадыр (до 52 килограммов), уступив российскому боксеру Дмитрию Двали, стал серебряным призером турнира.

Бронзовые медали на чемпионате завоевали Жасмин Кизатова (до 69 килограммов), Рустем Шауменов (до 56 килограммов) и Айтжан Аширхан (до 64 килограммов).

Соревнования прошли в Москве под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), всего на чемпионате выступили свыше 230 боксеров из 36 стран в 10 весовых категориях у мужчин и 5 весовых категориях у женщин.

В общекомандном медальном зачете сборная Казахстана заняла второе место, уступив лишь команде России.

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