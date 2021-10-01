Жители Талгара просят чиновников закрыть все карьеры вдоль реки

ТАЛГАР. 30 СЕНТЯБРЯ - Жители Талгара просят чиновников немедленно закрыть все карьеры вдоль реки и привести русло в порядок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Люди жалуются, за несколько лет добычи песка и щебня рабочие буквально изуродовали берег и вырубили деревья. Сейчас местные больше всего опасаются, что в любой момент в огромные котлованы могут провалиться их дома. Чиновники говорят, что судьбой этих объектов уже заинтересовались в области и стоит немного подождать, сообщает телеканал КТК

У местного карьера жители Талгара собираются практически каждую неделю. Люди пристально осматривают берег реки. Боятся, что он может в любой момент обвалиться. А вместе с ним в глубокий овраг уйдут и все их строения.

Они копают, вот видите, какая высота - 30-40 метров. И вода все подмывает и разрушает берег. Люди рядом живут. Куда они потом пойдут? Кто им поможет с этими домами? Пыль, шум. Работают круглосуточно, хотя, мне кажется, они так работать не имеют права. Вода идет - и берег обваливается", - говорит местная жительница Любовь Банникова.

С карьерами люди борются уже не первый год. И пока безрезультатно. Возмущенные говорят, за последние годы рабочие почти полностью уничтожили территорию близ талгарской реки: снесли десятки деревьев, повредили трубы. А еще оставили после себя груду мусора и камней.

В 2015 году было укрепление берегов. И относительно недавно, в 2015, по устным комментариям сотрудников акимата, было выделено порядка 600 миллионов тенге, в 2018-2019 годах было выделено порядка 300 миллионов. То есть это то, что я сама слышала. И получается: за последние шесть лет было выделено около миллиарда тенге. А платят ли такие налоги недропользователи, чтобы выделять из бюджета такие средства на укрепление берегов?" - говорит Айман Жарылкасынова.

Сколько компаний сейчас разрабатывают карьер и вывозят из него песок и щебень, жители точно не знают. В местной администрации им постоянно озвучивают разные цифры. Только от этого талгарцам все равно не легче. Жалуются люди и на это предприятие, которое тоже не дает свободно дышать и спокойно спать. Только фирма все обвинения отрицает.

К нам приезжали специалисты и проводили необходимые замеры воздуха и шума. И вы сами можете слышать, что сильного грохота нет. И потом это промзона. И даже если вы дальше уйдете, нет шума. Мы работаем на своей территории, и у нас порядок. Мы ничего не рушили и не сносили. Пыли нет, потому что все по несколько раз в день поливается", - сказал директор ТОО "Береке Тас" Каир Меирбеков.

В компании заявляют, что в течение трех лет все работы на этом участке будут полностью завершены. В свою очередь, чиновники говорят, что сейчас талгарскими карьерами заинтересовались в области. На место уже выезжала специальная комиссия.

Вдоль русла реки Талгар работало два карьера, один из них сейчас закрыт. По второму объекту была комиссия, приезжали представители из департамента экологии, СЭС, а также земельная инспекция. Все мы встречались с жителями, и тогда специалисты не выявили никаких нарушений, все было в допустимых пределах. Но мы ждем окончательного решения, и только после будут приняты меры", - сообщил замакима Талгарского района Ермек Толкынов.

Местных жителей заявления чиновников больше не устраивают. Они намерены закрыть все карьеры в округе. И после начать постепенно облагораживать берег реки. Несколько активистов уже обратилось с жалобой к главе государства и в областную прокуратуру, говорится в сюжете.

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