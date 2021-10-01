Система Orphus

Повысить статус журналистов на законодательном уровне предлагают в Казахстане

30.09.2021, 12:35 89992
Повысить статус журналистов на законодательном уровне предлагают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Депутат сената Республики Казахстан Нурторе Жусип предложил законодательно повысить статус журналистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам депутата, положение журналиста в обществе законодательно не определено. В законе "О СМИ" и Трудовом кодексе страны нет статей о статусе и гарантиях журналистов. В отраслевом законе прописаны только права и обязанности журналистов. И все это при том, что у журналистов очень ответственная и нередко опасная работа, пишет "Казправда".
 
Жусип отметил, что для развития отечественной журналистики важно повысить статус журналистов, обеспечить их социальными гарантиями и защитой. Он напомнил, что в период пандемии журналисты работали наравне с врачами, полицейскими и спасателями, но, в отличие от них, сотрудники СМИ не получали за это никаких доплат и социальных гарантий. Не могут журналисты претендовать и на получение жилья в числе льготных категорий, так как не являются ни госслужащими, ни бюджетниками, ни гражданскими служащими.
 

Пришло время предоставить журналистам реальный статус, такой как у сотрудников суда, прокуратуры, МВД, адвокатов или нотариусов. Демократизация общества невозможна без участия и влияния средств массовой информации. Поэтому мы предлагаем обеспечить поддержку и защиту сотрудников средств массовой информации, придав им специальный социальный статус. Для этого необходимо принять закон "О статусе журналиста", - сказал депутат в своем запросе.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

    Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу

    01.10.2021, 08:24 3619
    Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу
    НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Большая часть территории РК все еще будет под влиянием ложбины уходящего циклона, за исключением западных и южных регионов, которые уже под властью Северо-западного антициклона, который смещается с районов Москвы. На севере, северо-западе, в центре и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега, которые будут сопровождаться гололедными явлениями. На юге и севере страны ождается усиление ветра, ночные и утренние часы – туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

     
    По данным синоптиков, в Нур-Султане ожидаются осадки, температура днем составит +6+8 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду. 

    В Алматы сегодня ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +13+15 градусов. Скорость ветра 2-7 метров в секунду. 
     
    Ночью и утром в южной половине Акмолинской области ожидаются гололед, туман, на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    Утром и днем на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидается гололед, ночью и утром на северо-западе, западе области туман. 
     
    В Северо-Казахстанской области днем на большей части усиление ветра до 15-20, на юго-востоке области порывы 23 метра в секунду. 
     
    На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидается туман. 
     
    Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед, ночью и утром на севере - туман. 
     
    На юге, востоке Алматинской области усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
     
    В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
     
     

    Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

    30.09.2021, 21:23 70795
    Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане ночью и утром 1 октября ожидаются туман, гололед.
     
    1 октября, ночью и утром, в южной половине Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
     
    Ночью 1, сутки 2, ночью 3 октября на юго-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). В горных районах ожидается туман. Сутки 1-2, ночью 3 октября на юго-западе и в горных районах области ожидается ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду.
     
    1 октября на юге и востоке Алматинской области ожидаются ветер западный, порывы 17-22 метра в секунду.
     
    Ночью 1-3 октября на севере Мангистауской области ожидается заморозки до 3 градусов.
     
    Ночью 1 октября на севере Кызылординской области ожидаются заморозки 3 градуса.
     
    Утром и днем 1 октября на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на северо-западе, западе области ожидается туман
     
    Ночью 1 октября на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере области ожидается туман. 
     
    1 октября ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидается туман. 
     
    Днем 1 октября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, северо-западный, 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области порывы 23 метра в секунду. 
     

    В алматинском аэропорту усилят досмотр

    30.09.2021, 20:30 79759
    АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - В пресс-службе Международного аэропорта Алматы сообщили, что появится дополнительная линия досмотра у входа в терминал, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Досмотровое оборудование будет установлено на входе в терминал, где проверяют также по Ashyq, с 1 октября.
     

    Данные профилактические мероприятия выполняются по распоряжению Авиационной администрации предположительно до 14 октября", - сообщили в пресс-службе аэропорта. 

     
    Пассажирам порекомендовали приезжать в аэропорт заранее, чтобы избежать очередей и не опоздать на рейс.
     

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов