Токаев поздравил учителей Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 3 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поздравляю казахстанских учителей с праздником! От вашего профессионализма, преданности делу зависит качество образования, а значит, конкурентоспособность нации. Государство продолжит политику всесторонней поддержки педагогов. Желаю успехов в вашей благородной миссии!", - написал президент в Twitter.

В первое воскресенье октября казахстанцы отмечают День учителя. Международный День учителя рекомендован к признанию всеми странами и является международным праздником. Он был установлен в 1994 году ЮНЕСКО и подразделением образования Организации Объединенных Наций. 5 октября 1966 года была принята международная рекомендация "О положении учителей". Это был первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире.

Всемирный День учителя отмечается в 100 странах мира, однако некоторые страны перенесли и установили свою дату празднования. Тем не менее праздник остается международным, ведь он посвящен всем просветителям за их важный вклад в развитие общества.

В Казахстане День учителя отмечается каждое первое воскресенье октября. В этом году это 3 октября. В этот день поздравляют учителей также граждане Беларуси, Кыргызстана и Латвии. В этом году День учителя также празднуется в карантинных условиях.

В этот день учителя принимают поздравления, букеты цветов, знаки внимания, грамоты. Специально для педагогов проводятся праздничные концерты, организовываются конкурсы рисования. Также в этот день принято определять лучших педагогов, которые внесли весомый вклад в развитие сферы образования.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил учителей Казахстана с профессиональным праздником, пожелав своим коллегам неиссякаемой энергии, творческих успехов.

В первое воскресенье октября наша страна празднует День учителя. В честь профессионального праздника Министерство образования и науки запустило акцию #Поздравьсвоегоучителя. Призываю всех поздравить своих учителей и отметить их благородный и важный труд", - написал министр на своей странице в Facebook.

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