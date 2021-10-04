Токаев поздравил учителей Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 3 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Поздравляю казахстанских учителей с праздником! От вашего профессионализма, преданности делу зависит качество образования, а значит, конкурентоспособность нации. Государство продолжит политику всесторонней поддержки педагогов. Желаю успехов в вашей благородной миссии!", - написал президент в Twitter.
В первое воскресенье октября казахстанцы отмечают День учителя. Международный День учителя рекомендован к признанию всеми странами и является международным праздником. Он был установлен в 1994 году ЮНЕСКО и подразделением образования Организации Объединенных Наций. 5 октября 1966 года была принята международная рекомендация "О положении учителей". Это был первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире.
Всемирный День учителя отмечается в 100 странах мира, однако некоторые страны перенесли и установили свою дату празднования. Тем не менее праздник остается международным, ведь он посвящен всем просветителям за их важный вклад в развитие общества.
В Казахстане День учителя отмечается каждое первое воскресенье октября. В этом году это 3 октября. В этот день поздравляют учителей также граждане Беларуси, Кыргызстана и Латвии. В этом году День учителя также празднуется в карантинных условиях.
В этот день учителя принимают поздравления, букеты цветов, знаки внимания, грамоты. Специально для педагогов проводятся праздничные концерты, организовываются конкурсы рисования. Также в этот день принято определять лучших педагогов, которые внесли весомый вклад в развитие сферы образования.
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил учителей Казахстана с профессиональным праздником, пожелав своим коллегам неиссякаемой энергии, творческих успехов.
В первое воскресенье октября наша страна празднует День учителя. В честь профессионального праздника Министерство образования и науки запустило акцию #Поздравьсвоегоучителя. Призываю всех поздравить своих учителей и отметить их благородный и важный труд", - написал министр на своей странице в Facebook.
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В Алматы ряд зданий на день отключат от холодной воды
04.10.2021, 15:53 15580
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 4 ОКТЯБРЯ - В Алматы ряд зданий в Алмалинском районе на день отключат от холодной воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
27 августа, с 09.00 до 20.00, будет отключена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории Алмалинского района в контуре улиц Шарипова - Карасай батыра - Байзакова - Толе би. Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к магистральным сетям нового водопровода. На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сообщили в пресс-службе компании "Алматы Су".
Синоптики прогнозируют новую волну похолодания в Казахстане
04.10.2021, 13:19 36505
Фото: novostipmr.com
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане с 5 по 7 октября ожидается понижение температуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В течение периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, который принесет прекращение осадков, и дальнейшее понижение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".
Как прогнозируют синоптики, погоду северных, восточных и юго-восточных регионов страны обусловит уходящий циклон - пройдут осадки в виде дождя и снега, 6 октября в горных районах - сильные осадки. С осадками ожидаются туман, гололед, низовая метель.
Ночью на западе республики температура воздуха понизится до 0-5 градусов мороза, на северо-западе, севере и в центре до 5-10 градусов мороза, на востоке до 3-11 градусов мороза.
На юге, на большей части территории, в ночные часы ожидаются заморозки 1-6 градусов.
На жителя ВКО, спасшего птенца краснокнижной птицы, завели уголовное дело
04.10.2021, 12:36 44821
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 ОКТЯБРЯ - Спасение краснокнижной птицы обернулось проблемами для владельцев одной из баз отдыха на востоке Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Житель Восточного Казахстана рассказал, что несколько лет назад они выходили неизвестного птенца, который оказался журавлем-красавкой. В итоге его обвиняют в удержании редкой птицы, возбуждено уголовное дело.
Михаил Сохин - директор базы отдыха на самарском побережье Бухтарминского водохранилища. Вместе с отцом они стараются развивать туризм, привлекать гостей. Для своих юных посетителей открыли "живой уголок", но сейчас здесь только еноты и страусы. Полицейских к ним не подпустили, иначе пострадать могли сами сотрудники полиции. Совладать с огромными птицами непросто, делятся хозяева базы, и недоумевают, как из-за одного журавля могли у них могли забрать всех питомцев. Тем более, когда есть и документы, и прививки, сообщает телеканал "Хабар24"
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Полицейские приехали без какого-либо уведомления бумажного, без звонка. Вообще, должны были приехать, забрать только одну птицу, журавля, а в итоге решили забрать всю живность. Получается, проникли на частную собственность, совершили вот это незаконное изъятие, не оставив никаких документов", - рассказал директор базы отдыха.
В полиции же отвечают, что дело в некомпетентности следователей. У них нет специального образования, чтобы понять, краснокнижная перед ними птица или нет.
Следственная оперативная группа выехала на место происшествия, где был обнаружен ряд содержащихся животных и птиц. Животные и птицы были нами изъяты для определения, занесены ли они в Красную книгу. После получения заключения специалиста журавль-красавка, который относится к краснокнижным, был помещен в заповедник", - рассказал заместитель руководителя отдела полиции Кокпектинского района Акылбек Досымбетов.
Согласно информации, остальных питомцев вернули.
По словам сотрудницы базы Лидии Никифоровой, птенца им подбросили.
Он был у нас полудохлый, больной. Мы его из пипетки выкормили. Он вырос. Единственное, мы не знали, что это журавль. Он у нас почти как ручной был", - рассказала она.
Попытки вернуть птицу в природу пока не увенчались усппехом. Журавль постоянно возвращается в то место, которое считает своим домом.
Уголовное дело еще открыто и тянется с июля.