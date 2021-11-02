Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ноябре

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - РГП "Казгидромет" представило консультативный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В начале первой декады на севере, востоке и в центре Казахстана, с 3 ноября в южных регионах страны, в конце декады - в северо-западной половине республики с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде дождя и снега, с туманами, гололедными явлениями, усилением ветра (в северной половине с низовой метелью)", - сообщили в РГП "Казгидромет".

Как пояснили синоптики, 3-4 ноября большая часть республики будет под влиянием обширного холодного антициклона, смещающегося с районов Карского моря, прогнозируется морозная по-настоящему зимняя погода (за исключением западных регионов) с понижением температуры воздуха.

На западе Казахстана ночью от 0+8 до -5+2 градусов, днем от +10+18 до 0+10 градусов.

В северо-западной половине, в центре и на востоке страны ночью от -5+5 до -5-15 градусов, на крайнем востоке до -20, днем от +2+8 до -3-10 градусов.

На юге и юго-востоке Казахстана ночью от -3+5 до -1-13 градусов, днем от +10+16 до -5+3 градусов.

С середины периода ожидается постепенное повышение температурного фона.

В первой половине второй декады погоду на большей части Казахстана будет определять северо-западный циклон, в связи с чем ожидается неустойчивый характер погоды: вновь пройдут осадки (преимущественно в виде снега), с порывистым ветром, метелью. Затем с проникновением холодных воздушных масс с районов ЕТР предполагается понижение температурного фона в конце второй, в начале и в конце третьей декады", - пояснили в РГП "Казгидромет".

На севере, северо-западе, востоке и в центре республики в самые холодные дни столбики термометров возможно опустятся в ночные часы до -17-25, днем до -8-13 градусов, а на западе, юге и юго-востоке страны - ночью до -5-17, днем до -2-7 градусов.

При ослаблении морозов в северной половине страны в дневные часы температура воздуха будет в пределах слабоположительных значений, в южной половине воздух прогреется до +3+12 градусов.