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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ноябре

01.11.2021, 14:04 33751
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - РГП "Казгидромет" представило консультативный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В начале первой декады на севере, востоке и в центре Казахстана, с 3 ноября в южных регионах страны, в конце декады - в северо-западной половине республики с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде дождя и снега, с туманами, гололедными явлениями, усилением ветра (в северной половине с низовой метелью)", - сообщили в РГП "Казгидромет".

 
Как пояснили синоптики, 3-4 ноября большая часть республики будет под влиянием обширного холодного антициклона, смещающегося с районов Карского моря, прогнозируется морозная по-настоящему зимняя погода (за исключением западных регионов) с понижением температуры воздуха.
 
На западе Казахстана ночью от 0+8 до -5+2 градусов, днем от +10+18 до 0+10 градусов.
 
В северо-западной половине, в центре и на востоке страны ночью от -5+5 до -5-15 градусов, на крайнем востоке до -20, днем от +2+8 до -3-10 градусов.
 
На юге и юго-востоке Казахстана ночью от -3+5 до -1-13 градусов, днем от +10+16 до -5+3 градусов.
 
С середины периода ожидается постепенное повышение температурного фона.
 

В первой половине второй декады погоду на большей части Казахстана будет определять северо-западный циклон, в связи с чем ожидается неустойчивый характер погоды: вновь пройдут осадки (преимущественно в виде снега), с порывистым ветром, метелью. Затем с проникновением холодных воздушных масс с районов ЕТР предполагается понижение температурного фона в конце второй, в начале и в конце третьей декады", - пояснили в РГП "Казгидромет".

 
На севере, северо-западе, востоке и в центре республики в самые холодные дни столбики термометров возможно опустятся в ночные часы до -17-25, днем до -8-13 градусов, а на западе, юге и юго-востоке страны - ночью до -5-17, днем до -2-7 градусов. 
 
При ослаблении морозов в северной половине страны в дневные часы температура воздуха будет в пределах слабоположительных значений, в южной половине воздух прогреется до +3+12 градусов.
 
 

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В девяти областях объявили штормовое предупреждение

01.11.2021, 21:20 68392
В девяти областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 2 ноября временами ожидаются туман, гололед, днем низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный на юге, северо-востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 2 ноября на северо-востоке Алматинской области ожидается ветер западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на севере в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. 
 
Днем 2 ноября на севере-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В северной половине области ожидается туман, гололед, низовая метель. На западе области ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 2 ноября в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на северной половине Костанайской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
2 ноября на севере, западе Павлодарской области ожидается гололед, метель, ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, с переходом на северный, на юге, северо-востоке области сохраняются порывы 15-20 метров в секунду. 
 
2 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе области ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Напомним, в период с 2 по 4 ноября на большей части Казахстана ожидается понижение температуры.
 
Ранее РГП "Казгидромет" представило консультативный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь.
 

Президент выразил соболезнования родным и близким Темирхана Досмухамбетова

01.11.2021, 20:57 72442
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Президент выразил соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Темирхана Досмухамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали, глава государства в телеграмме соболезнования отметил, что Темирхан Досмухамбетов посвятил свою жизнь работе на благо нашей страны, все его усилия служили политико-экономическому и социально-культурному развитию Казахстана.
 

На постах министра туризма и спорта, руководителя управления делами президента, акима столицы Темирхан Мынайдарович сумел полностью реализовать свои деловые качества. Он всегда с полной самоотдачей выполнял возложенные на него обязанности. Будучи руководителем Национального олимпийского комитета, Темирхан Мынайдарович внес большой вклад в продвижение отечественного спорта. В последние годы он активно способствовал выводу предпринимательства на новый уровень, вносил свою лепту в научное обеспечение сельскохозяйственной отрасли. Он пользовался большим уважением среди коллег и в обществе. Светлый образ Темирхана Мынайдаровича навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.

 
Напомним, ушел из жизни бывший министр туризм и спорта, экс-аким Астаны Темирхан Досмухамбетов.
 

Житель Алматы держал в доме дикого кабана

01.11.2021, 20:48 78463
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - Дикий кабан содержался в одном из домов на окраине Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Этот факт сотрудники природоохранной полиции выявили в ходе целевой отработки. Животное содержалось в одном из домов садоводческого общества "Аксайский медик", сообщает Polisia.kz.
 

С 20 октября по 19 ноября проводится общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер". В рамках отработки совместно с территориальными органами Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР созданы оперативно-поисковые группы. В данном случае к ответственности по части 1 статьи 389 КоАП РК привлечен 70-летний гражданин М. Материалы дела будут направлены в суд", - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

 

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