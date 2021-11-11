Пенсионер из Байконура не мог вызвать скорую помощь на дом

БАЙКОНУР. 10 НОЯБРЯ - В Байконуре пенсионер 57 раз пытался дозвониться в скорую помощь, но так и не смог вызвать на дом бригаду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Скриншот с телефона, на котором видно количество вызовов, мужчина опубликовал в соцсетях, сообщает агентство Sputnik.
Пятьдесят семь раз звонил, не поднимают. Занято. Пока от них дождёшься не то что выезда, а чтобы они взяли трубку, уже умереть можно. Благо, 112 подняли сразу и приняли вызов. Вроде у центра руководство сменилось, а результатов нет. Позор", - пишет мужчина.
В комментариях под постом высказались и другие пользователи.
Для вызова на дом с утра звоню им, умру, наверное, так и не дозвонюсь, вызвать - не вызовешь, записаться хочешь на прием - не запишешься".
Вызвали на дом, не пришли сегодня".
Либо телефон не берут, либо вызываешь - не приходят".
Да, мы уже привыкли, что сегодня вызовешь врача, завтра он к ужину приедет", - пишут возмущенные пользователи.
Жалобы на единственную в городе многопрофильную больницу в Сети появляются довольно часто.
Руководитель областного управления здравоохранения Сабит Пазылов пообещал отреагировать на жалобы людей.
Между тем руководстве Кызылординской области считает, что больница функционирует нормально.
В настоящее время в больнице функционируют хирургическое отделение с операционным блоком и реанимацией, гинекология, общая терапия, реабилитационный центр, физиотерапия, детское отделение, приемное отделение, клинико-лабораторное отделение и развернут провизорный стационар на 25 мест", - сообщал руководитель Кызылординского управления по обеспечению деятельности спецпредставителя президента Казахстана на космодроме "Байконур" Жасулан Абатов.
По его словам, в текущем году в больницу для работы на постоянной основе привлечены 15 врачей, в том числе 6 врачей из других регионов Казахстана. Иногородним специалистам выделены квартиры в качестве служебного жилья. В рамках развития системы медицинского обслуживания многопрофильная больница Байконыра за текущий год укомплектована таким современным оборудованием, как аппарат мобильный для цифровой рентгенографии, система для оцифровки рентген-изображений, дефибриллятор, электрокардиограф, сказал Абатов.