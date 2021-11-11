Пенсионер из Байконура не мог вызвать скорую помощь на дом

НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан упростило получение проактивных услуг "Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности" и "Назначение государственного социального пособия по инвалидности". Чтобы подтвердить оказание этих услуг, теперь достаточно одного SMS-сообщения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в Минтруда РК, ранее процесс получения вышеуказанных услуг включал в себя два SMS-сообщения: согласие на оказание госуслуги в проактивном формате и отправку 20-значного IBAN номера банковского счета, на который пользователь желал получить выплату или пособие.

Теперь подтверждение выбора банка обслуживания будет являться автоматическим согласием на оказание госуслуги", - пояснили в пресс-службе МТСЗН.

В ведомстве также напомнили, что в текущем году в рамках реинжиниринга государственных услуг в новом измененном формате были запущены следующие проактивные услуги: "Назначение социальной выплаты на случай потери работы", "Назначение пособия многодетной семье", "Назначение социальной выплаты на случай потери кормильца" и "Назначение государственного социального пособия по потере кормильца".