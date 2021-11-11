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Пенсионер из Байконура не мог вызвать скорую помощь на дом

10.11.2021, 17:23 38071
БАЙКОНУР. 10 НОЯБРЯ - В Байконуре пенсионер 57 раз пытался дозвониться в скорую помощь, но так и не смог вызвать на дом бригаду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Скриншот с телефона, на котором видно количество вызовов, мужчина опубликовал в соцсетях, сообщает агентство Sputnik
 

Пятьдесят семь раз звонил, не поднимают. Занято. Пока от них дождёшься не то что выезда, а чтобы они взяли трубку, уже умереть можно. Благо, 112 подняли сразу и приняли вызов. Вроде у центра руководство сменилось, а результатов нет. Позор", - пишет мужчина. 

 
В комментариях под постом высказались и другие пользователи. 
 

Для вызова на дом с утра звоню им, умру, наверное, так и не дозвонюсь, вызвать - не вызовешь, записаться хочешь на прием - не запишешься".

 

Вызвали на дом, не пришли сегодня".

 

Либо телефон не берут, либо вызываешь - не приходят".

 

Да, мы уже привыкли, что сегодня вызовешь врача, завтра он к ужину приедет", - пишут возмущенные пользователи. 

 
Жалобы на единственную в городе многопрофильную больницу в Сети появляются довольно часто. 
 
Руководитель областного управления здравоохранения Сабит Пазылов пообещал отреагировать на жалобы людей. 
 
Между тем руководстве Кызылординской области считает, что больница функционирует нормально. 
 

В настоящее время в больнице функционируют хирургическое отделение с операционным блоком и реанимацией, гинекология, общая терапия, реабилитационный центр, физиотерапия, детское отделение, приемное отделение, клинико-лабораторное отделение и развернут провизорный стационар на 25 мест", - сообщал руководитель Кызылординского управления по обеспечению деятельности спецпредставителя президента Казахстана на космодроме "Байконур" Жасулан Абатов.

 
По его словам, в текущем году в больницу для работы на постоянной основе привлечены 15 врачей, в том числе 6 врачей из других регионов Казахстана. Иногородним специалистам выделены квартиры в качестве служебного жилья. В рамках развития системы медицинского обслуживания многопрофильная больница Байконыра за текущий год укомплектована таким современным оборудованием, как аппарат мобильный для цифровой рентгенографии, система для оцифровки рентген-изображений, дефибриллятор, электрокардиограф, сказал Абатов.
 

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новости по теме

Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами

11.11.2021, 11:10 28108
Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство внутренних дел открыло call-центры по вопросам эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией во всех регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве сообщили, что в связи с актуальностью вопросов об эксплуатации и регистрации транспортных средств, ввезенных из Российской Федерации, а также о способах проверки по учетным данным МВД регистрации своего автомобиля в РФ, для удобства граждан сформированы контактные телефоны, по которым водители могут обращаться в полицию для получения интересующей их информации.
 
Телефоны call-центров принимают звонки с 9.00 до 23.00.
 

В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы

11.11.2021, 10:47 38179
В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы
Фото: pkzsk.info
КОСТАНАЙ. 11 НОЯБРЯ - В селе Жалтырколь Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы среди крупного рогатого скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установить карантин на территории товарищества с ограниченной ответственностью "Баталинское", село Жалтырколь Архангельского сельского округа Денисовского района Костанайской области, в связи с возникновением болезни сибирская язва крупного рогатого скота", - приводит постановление акима региона издание newtimes.kz.


Отметим, это не первый случай вспышки опасного заболевания в Денисовском районе Костанайской области. Так, в июле текущего года в этом же районе произошел падеж скота из-за сибирской язвы.

Ранее сообщалось, что в Северном Казахстане работник ТОО, принимавший участие в разделке мяса, заразился сибирской язвой.
 

В Казахстане упрощен процесс получения услуг по назначению выплаты при утрате трудоспособности и пособия по инвалидности

11.11.2021, 09:53 47899
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан упростило получение проактивных услуг "Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности" и "Назначение государственного социального пособия по инвалидности". Чтобы подтвердить оказание этих услуг, теперь достаточно одного SMS-сообщения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в Минтруда РК, ранее процесс получения вышеуказанных услуг включал в себя два SMS-сообщения: согласие на оказание госуслуги в проактивном формате и отправку 20-значного IBAN номера банковского счета, на который пользователь желал получить выплату или пособие. 
 

Теперь подтверждение выбора банка обслуживания будет являться автоматическим согласием на оказание госуслуги", - пояснили в пресс-службе МТСЗН.

 
В ведомстве также напомнили, что в текущем году в рамках реинжиниринга государственных услуг в новом измененном формате были запущены следующие проактивные услуги: "Назначение социальной выплаты на случай потери работы", "Назначение пособия многодетной семье", "Назначение социальной выплаты на случай потери кормильца" и "Назначение государственного социального пособия по потере кормильца".
 

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