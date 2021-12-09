Аким Алматы высказался о точечной застройке в центре города

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК высказался о точечной застройке в центре Алматы. По его словам, для решения проблемы была принята специальная программа, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Можно сказать, что из центра мы всех "выкурили". Сегодня все уже понимают, что в центре делать нечего потому, что невозможно по этим правилам что-либо делать. Это первая составляющая. Потому что там высотность, там плотность, там на определённое количество людей должно быть определённое количество квадратных метров открытых площадей, там должны быть детские сады, школы. Невозможно всё это сделать, поэтому лучше мы расселим их (людей. - Прим. агентства ) в других местах, чем будем иметь проблему. Теперь что делать с этими земельными участками, которые они купили? Они затраты понесли, но теперь там делать что-либо невозможно. Тогда стали изучать, чего не хватает. В первую очередь социальных объектов не хватает. И мы сейчас ведем переговоры, чтобы выкупить", - сказал аким.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что застройщики работают в соответствии с новыми правилами. Уже строящиеся объекты должны строго соответствовать правилам - то есть не нарушать существующий архитектурный облик центра Алматы. При этом, плотность застройки в центре не должна превышать 300 человек на гектар.

Кроме того, в правилах прописано, что на каждого жителя должно приходиться не менее 10 квадратных метров придомовой территории. В эти квадратные метры входят и зеленые насаждения. Это требование касается всех новых застроек - не только в центре. Во всех районах города, согласно концепции "Алматы - город без окраин", плотность не должна превышать 440 человек на гектар.

Также в правилах сделан особый акцент на социальной инфраструктуре. Застройщик при разработке проекта обязан учитывать обеспеченность территории строительства детскими дошкольными учреждениями; наличие общеобразовательных (не менее 180 мест на тысячу человек) и медицинских учреждений и участкового пункта полиции. Все социальные объекты должны находиться в "шаговой доступности".

МЖК строятся. Поначалу они говорят, что у них по проекту и школа есть, и садик. Но по факту они строят в первую очередь жилье, а в конце - школу. То есть они быстро построили дом, а дети пошли в нашу школу. Оттуда и появляются классы "Ы" и "Я". Мы сказали: "Нет, ребята, так не пойдет". И, начиная с сентября, волевым решением мы приостановили все стройки практически. Сказали, расчеты такие: одно ученическое место составляет 4,2 млн тенге. Сказали: "Если хотите построить, условно, 100 тыс. квадратных метров, тогда вы должны построить школу на 900 мест в одну смену. Вы должны построить школу не в конце, а сейчас. Вы заложили один кирпич в свой дом, два кирпича - на школу", - сказал аким Алматы.

Стоит отметить, что жители города Алматы стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой , ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.

Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды , которое когда-то, благодаря горным рекам, считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. Кроме того, за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.

Напомним, что в Алматы на участке бывшего Плодоконсервного комбината размером в 13 гектаров планировали построить 57 17-этажных домов. Жители города были возмущены тем, что, давая разрешение на подобные застройки, чиновники, к сожалению, не задумываются, что в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района, города. Кроме того, сообщалось, что жители Алмалинского района Алматы возмущены целым рядом проблем, которые вынуждены решать после того, как во дворах построили несколько многоэтажек.