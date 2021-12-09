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Аким Алматы высказался о точечной застройке в центре города

08.12.2021, 17:48 62209
Аким Алматы высказался о точечной застройке в центре города
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК высказался о точечной застройке в центре Алматы. По его словам, для решения проблемы была принята специальная программа, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Можно сказать, что из центра мы всех "выкурили". Сегодня все уже понимают, что в центре делать нечего потому, что невозможно по этим правилам что-либо делать. Это первая составляющая. Потому что там высотность, там плотность, там на определённое количество людей должно быть определённое количество квадратных метров открытых площадей, там должны быть детские сады, школы. Невозможно всё это сделать, поэтому лучше мы расселим их (людей. - Прим. агентства ) в других местах, чем будем иметь проблему. Теперь что делать с этими земельными участками, которые они купили? Они затраты понесли, но теперь там делать что-либо невозможно. Тогда стали изучать, чего не хватает. В первую очередь социальных объектов не хватает. И мы сейчас ведем переговоры, чтобы выкупить", - сказал аким.

 
Бакытжан Сагинтаев отметил, что застройщики работают в соответствии с новыми правилами. Уже строящиеся объекты должны строго соответствовать правилам - то есть не нарушать существующий архитектурный облик центра Алматы. При этом, плотность застройки в центре не должна превышать 300 человек на гектар.
 
Кроме того, в правилах прописано, что на каждого жителя должно приходиться не менее 10 квадратных метров придомовой территории. В эти квадратные метры входят и зеленые насаждения. Это требование касается всех новых застроек - не только в центре. Во всех районах города, согласно концепции "Алматы - город без окраин", плотность не должна превышать 440 человек на гектар.
 
Также в правилах сделан особый акцент на социальной инфраструктуре. Застройщик при разработке проекта обязан учитывать обеспеченность территории строительства детскими дошкольными учреждениями; наличие общеобразовательных (не менее 180 мест на тысячу человек) и медицинских учреждений и участкового пункта полиции. Все социальные объекты должны находиться в "шаговой доступности".
 

МЖК строятся. Поначалу они говорят, что у них по проекту и школа есть, и садик. Но по факту они строят в первую очередь жилье, а в конце - школу. То есть они быстро построили дом, а дети пошли в нашу школу. Оттуда и появляются классы "Ы" и "Я". Мы сказали: "Нет, ребята, так не пойдет". И, начиная с сентября, волевым решением мы приостановили все стройки практически. Сказали, расчеты такие: одно ученическое место составляет 4,2 млн тенге. Сказали: "Если хотите построить, условно, 100 тыс. квадратных метров, тогда вы должны построить школу на 900 мест в одну смену. Вы должны построить школу не в конце, а сейчас. Вы заложили один кирпич в свой дом, два кирпича - на школу", - сказал аким Алматы.

 
Стоит отметить, что жители города Алматы стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. 
 
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то, благодаря горным рекам, считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. Кроме того, за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день. 
 
Напомним, что в Алматы на участке бывшего Плодоконсервного комбината размером в 13 гектаров планировали построить 57 17-этажных домов. Жители города были возмущены тем, что, давая разрешение на подобные застройки, чиновники, к сожалению, не задумываются, что в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района, города. Кроме того, сообщалось, что жители Алмалинского района Алматы возмущены целым рядом проблем, которые вынуждены решать после того, как во дворах построили несколько многоэтажек. 
 
В августе в редакцию информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY поступило письмо от алматинцев, проживающих на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би. Оказалось, что во дворе трехэтажных домов после нескольких лет строительства поставили два девятиэтажных дома. С тех пор жизнь в "золотом квадрате" превратилась в сплошное мучение
 

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В Нур-Султане задержаны зачинщики ночной драки. Видео

09.12.2021, 17:17 22033
В Нур-Султане задержаны зачинщики ночной драки. Видео
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Столичные полицейские задержали хулиганов, устроивших ночью драку в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы столичного департамента полиции, сегодня в 02.42 часов на канал "102" поступил вызов о том, что по улице Ш. Кудайбердіулы идет драка. 
 

Все участники инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции. Установлено, что нарушители общественного порядка вышли с бара "Панаехали" в ночное время и между ними произошла драка", - сообщили в пресс-службе.

 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится следствие. 

 
Как сообщалось ранее, в городе Чарск Восточно-Казахстанской области накануне произошла массовая драка, в которую были вовлечены не менее двух десятков мужчин. 
 
Напомним также, что в Талдыкоргане трое парней в состоянии алкогольного опьянения избили 18-летнего официанта.
 

Кочегары на севере Казахстана вынуждены отапливать жилые дома мусором в ожидании угля

09.12.2021, 16:28 35965
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 9 ДЕКАБРЯ - В ожидании угля кочегары города Мамлютки Северо-Казахстанской области вынуждены отапливать жилые дома собранным по помойкам мусором, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает издание "Петропавловск News", жильцы нового многоквартирного дома Мамлютки по улице Скачкова, 64 А, замерзали в своих квартирах. Об этом начали писать СМИ, после чего сотрудники акимата привезли один ковш угля. Но вскоре уголь снова закончился.
 

Осталась та кучка шлака, которую мешали с отработкой, чтобы она хоть как-то горела вместе с дровами. Потом осталась надежда… только на дрова, да и их подарила замерзающим людям местная предпринимательница", - сообщает источник.

 
В ожидании обещанных 20 тонн Майкубинского угля кочегары вынуждены поддерживать температуру, топливо на исходе, а на севере Казахстана температура уже опустилась ниже 25 градусов мороза. В крайних квартирах очень холодно. Имеющегося угля и полмашины дров хватит максимум на неделю.
 

Жители очень обеспокоены: как они будут зимовать?! Вероятнее всего, им придется опять ходить по Мамлютке и собирать, грубо говоря, мусор, в том числе и потрепанные автомобильные шины, чтобы протопить дом", - сообщает издание.


 
Как сообщалось ранее, в Алматы несколько районов остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.
 
Также напомним, что в котельной РОК-2 города Аксу Павлодарской области произошла аварийная остановка котлов.
 

Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности

09.12.2021, 14:10 68581
Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сенатор Нурлан Кылышбаев на заседании сената направил депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина. 
 
Он отметил, что согласно посланию главы государства, было поручено проработать вопрос использования гражданами части свои пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования.
 

Что получилось на данный момент в связи с перерасчетом порога минимальной достаточности? Количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться. Если в 2021 году их количество было более 700 тысяч граждан РК, то в связи с перерасчетом порога в 2022 году эта цифра кардинально изменится. Ведь получается, что порог достаточности вырос от 63 процентов для самых возрастных участников до 82 процентов для самых молодых. Создавшаяся ситуация подрывает доверие к данной программе", - заявил сенатор.

 
Напомним, ЕНПФ с 2022 года изменит порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Сайты enpf.kz и enpf-otbasy.kz "рухнули" после большого количества обращений казахстанцев.
 

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