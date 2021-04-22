В проекте жилого комплекса на месте бывшего Плодоконсервного комбината Алматы изменят этажность

АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - Компания-застройщик приняла обязательства по изменению проекта застройки участка на мечте бывшего Плодоконсервного комбината в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации управления городского планирования и урбанистики Алматы, при переработке проекта будут учтены рекомендации акимата и общественности.

Застройщик обязан предусмотреть в проекте наличие соцобъектов, в том числе общеобразовательных учреждений и объектов дошкольного образования. Кроме того, будет изменена этажность зданий согласно рекомендациям специалистов", - сообщили в управлении.

Отмечается, что особое внимание будет уделено созданию рекреационных зон с благоустройством и озеленением территории.

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