В проекте жилого комплекса на месте бывшего Плодоконсервного комбината Алматы изменят этажность

АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - Компания-застройщик приняла обязательства по изменению проекта застройки участка на мечте бывшего Плодоконсервного комбината в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации управления городского планирования и урбанистики Алматы, при переработке проекта будут учтены рекомендации акимата и общественности.
Застройщик обязан предусмотреть в проекте наличие соцобъектов, в том числе общеобразовательных учреждений и объектов дошкольного образования. Кроме того, будет изменена этажность зданий согласно рекомендациям специалистов", - сообщили в управлении.
Отмечается, что особое внимание будет уделено созданию рекреационных зон с благоустройством и озеленением территории.
Ранее сообщалось, что власти Алматы приостановили проект застройки в районе Плодоконсервного комбината.
Напомним, экс-глава KEGOС Асет Наурызбаев обвинил застройщиков в грязном воздухе Алматы и призвал остановить "строительную мафию". В связи с тем что на участке бывшего Плодоконсервного размером в 13 гектаров планировали построить 57 17-этажных домов, жители города стали опасаться за безопасность и экологию Алматы.
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