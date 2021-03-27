Власти Алматы приостановили проект застройки в районе Плодоконсервного комбината

АЛМАТЫ. 26 МАРТА - Управление городского планирования и урбанистики Алматы сообщило о приостановлении проекта застройки территории бывшего Плодоконсервного комбината, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект застройки земельного участка по адресу: улица Жандосова, 94, 94/16, 94/8; улица Кекилбайулы, 6; улица 20-я линия, 39 (район Плодоконсервного комбината) приостановлен. Предпроектная документация на строительство многоквартирного жилого комплекса c объектами обслуживания населения отозвана. По рекомендации управления, застройщик разработает и представит новый эскизный проект с учетом плотности застройки, нагрузки на городские инженерные сети. Проект документа пройдет все необходимые процедуры, включая общественные обсуждения", - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что застройщику необходимо предусмотреть в эскизном проекте наличие социальных объектов, в том числе общеобразовательных учреждений и объектов дошкольного образования.

Таким образом, строительство так называемого "человейника" в указанном районе Алматы допущено не будет", - подчеркнули в управлении.





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