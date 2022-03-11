Все заявки от пострадавших во время январских беспорядков алматинских предпринимателей рассмотрены - акимат

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АЛМАТЫ. 10 МАРТА - В Алматы рассмотрены все поданные заявки от представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших во время январских беспорядков, сообщил сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Преимущественно пострадал сектор торговли и услуг. Большинство заявок поступило от предпринимателей, занимающихся реализацией непродовольственных товаров, обуви, одежды, а также от владельцев обменных пунктов и магазинов, расположенных на территории ТРЦ, торгующих бытовой техникой, ювелирными изделиями", - сообщил Оразалин.

Всего, по его словам, на электронную платформу InfoKazakhstan поступило 1355 заявок от 1188 предпринимателей.

По итогам заседаний региональной комиссии одобрено 1139 заявок на сумму 5286 млн тенге, из них 595 заявок на сумму 4194 млн тенге из бюджетных средств, еще 544 заявки на сумму 1091 млн тенге из средств фонда "Жана Алатау", - рассказал глава управления.

Оставшиеся 216 заявок направлены на доработку. По 120 из них предоставлены неполные пакеты документов, а 96 направлены на судебную экспертизу в связи с несогласием по сумме выплаты в рамках упрощенного механизма.

Оразалин также напомнил, что в городе открыт консультационный штаб при центре предпринимательства Qoldaу для оказания содействия по предоставлению полного пакета документов.

Пострадавшие предприниматели, которым еще не выплачена компенсация, могут обратиться за консультациями по адресу: Алматы, ул. Байзакова, 303, кабинет 101, в будние дни с 09.00 до 18.00.

Следующие заседания региональной комиссии запланированы на 12, 15 и 18 марта 2022 года.







