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В Акмолинской области проходит празднование Наурыз мейрамы

21.03.2022, 16:38 28861
В Акмолинской области проходит празднование Наурыз мейрамы
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 21 МАРТА - Принять участие в массовых гуляниях в Кокшетау на площадях "Абылай хан" и "Тауелсіздік" собралось порядка 5 тысяч горожан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках праздничной программы жители и гости областного центра смогли отведать национальные блюда - наурыз-коже, баурсаки, плов в 10 юртах. Для горожан подготовлены выставки отечественных мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и ярмарки продукции местных производителей. Также для молодежи установлен алтыбакан, функционирует детская игровая площадка", - рассказали в пресс-службе регионального управления внутренней политики.

 
Для собравшихся организовано театрализованное представление "Улыстын улы куні - Наурыз мейрамы".

Сцена состояла из импровизированных 8 основных эпизодов: в первом эпизоде "Суйісі" танцевальные коллективы из 150 человек представили композицию "Наурыз бастау", в эпизоде "Кудіретті Жер Ана" на центральную площадь выехал автомобиль с символом весны - Умай Ана. Также по площади прошел "Кыдыр ата", давший благословение всем собравшимся. Каждое представление сопровождалось излюбленными композициями известных певцов и поэтов. Последний эпизод "Алтын Шанырак" завершился выходом на центральную площадь пар из 6 молодоженов, кружащихся под звуки вальса", - поделились в пресс-службе.

 
В приветственном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил всех собравшихся с праздником и выразил благодарность акмолинцам.
 

Наурыз мейрамы - это символ обновления, благоденствия и гармонии в отношениях человека и природы. Встречая Наурыз, мы подводим итоги сделанного и строим планы на будущее. Символично, что в этом году мы отмечаем Наурыз с началом новых политических реформ нового государства. И я уверен, что, опираясь на них, мы сможем дальше двигаться и достигать высокого уровня благосостояния всех наших граждан", - отметил руководитель региона.

 
В ведомстве также рассказали, что в ходе мероприятия награждены новые обладатели орденов "Парасат", "Курмет", медали "Шапагат" за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие государства, активную общественную деятельность, а также личную самоотверженность в защите и спасении граждан.
 
Для любителей спорта на площади "Абылай хан" организованы соревнования по казакша курес, перетягиванию каната, поднятию гири и ловле овец. 
 

Празднование Наурыз мейрамы продолжилось концертной программой с участием лучших коллективов и звезд области. К слову, в Акмолинской области в честь праздника во всех районах проходит более 1000 различных мероприятий", - добавили в УВП.

 

 

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На реках Костанайской области начали взрывать лед

22.03.2022, 14:17 6011
На реках Костанайской области начали взрывать лед
Фото: Алау
КОСТАНАЙ. 22 МАРТА - Специализированная команда профессиональных взрывников под контролем местных исполнительных органов и ДЧС Костанайской области со строжайшим соблюдением мер безопасности взорвала лед в русле реки Карасу объемом около 7,5 тысячи кубических метров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для взрыва во льду пришлось пробурить более 220 скважин и заложить около 500 килограммов взрывчатки, сообщает "Алау".
 
Весь остаток марта будут продолжаться взрывные работы на руслах рек в Аулиекольском, Джангельдинском, Наурзумском, Камыстинском, Карасуском районах и в районе Б.Майлина. Всего взрывные работы планируется провести на 15 сложных участках рек.
 

Из-за непогоды закрыт выезд из Нур-Султана в Темиртау

22.03.2022, 11:07 9791
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - Республиканская трасса закрыта в связи с метелью и ограничением видимости, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 10.00 22 марта в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на автодороге республиканского значения Екатеринбург - Алматы 1291-1426 км, участок Нур-Султан - Темирату для всех видов транспортных средств, сообщает городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Нур-Султана в своем Telegram-канале.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни

21.03.2022, 12:32 36726
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 22-24 марта 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.
 
В северных и восточных регионах ожидается снег с низовой метелью, на юге республики - осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), а 23, 24 марта западные регионы республики будут находиться под влиянием северо-западного антициклона, в связи с этим здесь ожидается погода преимущественно без осадков. 
 
По республики будут наблюдаться туманы и усиление ветра.
 
На востоке, севере и в центре страны ночные температуры будут колебаться от 5-13 до 10-18 мороза, днем столбики термометров не превысят отметки 0-8 градусов мороза, в южной половине республики температура воздуха ночью 0-8 мороза, днем 2-10 тепла. 

Сегодня синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана.
 

Президент РК примет участие в праздничном мероприятии по случаю Наурыз мейрамы в Алматы

21.03.2022, 10:37 39606
АЛМАТЫ. 21 МАРТА - Сегодня в Алматы на площади "Астана" президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в праздничном мероприятии по случаю праздника Наурыз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мероприятие будет показано в прямом эфире на республиканских телеканалах в 10.45, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.
 
Кроме того, программа визита главы государства в южную столицу предусматривает посещение объектов образования, спорта и торговли.
 

Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана

21.03.2022, 09:52 40836
Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Под влиянием ложбины циклона и атмосферной фронтальной деятельности на большей территории Казахстана пройдут осадки с усилением ветра, в южной половине - преимущественно в виде дождя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", по республике ожидается туман, на западе юго-востоке - гололед, на севере, северо-западе и востоке - низовая метель.
 
По Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 метров в секунду, ночью на северо-западе, днем на большей части области ожидается метель. 
 
По Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем на юге области 23-28 метров в секунду, на севере области - туман, гололед, ночью на севере, днем на большей части области - низовая метель. 
 
На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на большей части области - усиление ветра до 15-20, на юге области 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, западе, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на западе порывы 25 метров в секунду, на севере области с низовой метелью. 
 
Ночью на юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на северо-западе, западе, в центре области - усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду с низовой метелью. 
 
Ночью на севере, днем на большей части Актюбинской области - усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду с низовой метелью, днем на севере области - гололед. 
 
Ночью в горах, днем на большей части Жамбылской области - туман, гололед, утром и днем на юго-западе - усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
На юге и в горных районах Алматинской области - туман, на востоке области - усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На севере в горных районах Туркестанской области ожидается туман, утром и днем в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Кызылординской области - туман, днем на севере, в центре - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере востоке Западно-Казахстанской области - туман, днем на северо-востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере западе, востоке Карагандинской области, днем на востоке Атырауской области, севере Мангистауской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, температура воздуха днем составит +6-+8 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане ожидается снег, -5-7 градусов, скорость ветра -15- -20, порывы 23 метра в секунду.
 

В Казахстане отмечают Наурыз

21.03.2022, 09:09 42871
В Казахстане отмечают Наурыз
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Казахстанцы сегодня отмечают праздник весеннего обновления Наурыз мейрамы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Праздник Наурыз совпадает с днем весеннего равноденствия и возник у народов Востока задолго до принятия мусульманства, а потому лишен религиозной обрядности и направленности. В Казахстане Наурыз считается символом духовного единства казахстанцев и играет большую роль в укреплении дружбы и согласия.
 
В Казахстане с 1926 года по 1988 год не проводилось всенародного празднования Наурыза. Государственным этот праздник был объявлен только в 2001 году. Наурыз отмечается три дня - с 21 по 23 марта. Во всех городах в эти дни проходят праздничные мероприятия.
 
В рамках празднования Наурыза в Алматы планируется проведение более 80 различных мероприятий во всех районах города. Жителей и гостей мегаполиса ожидают концерты отечественных артистов, национальные состязания, театральные постановки и шоу.
 
Основные из них пройдут 21 марта с 11.00 до 17.00 на улицах Панфилова, Толе би и проспекте Жибек жолы, где будет установлено более 50 архитектурных форм и инсталляций. На пешеходных улицах будут расставлены стилизованные юрты, организованы ярмарка ремесленников, аллея рестораторов, выставки художников и детские зоны.
 
На небольшой сцене на пересечении улиц Панфилова и Карасай батыра с 11.00 до 17.00 с концертной программой выступят студенты Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского, детские творческие коллективы и диджеи, школа Дианы Шараповой и артист цирка Мурат Мутурганов. На проспекте Жибек жолы с 11.00 до 17.00 запланированы концертная программа "Алматы Эуендері" международного детского фестиваля "Бозторгай", а также выступления диджеев, творческой молодежи и интерактивы со зрителями.
 
На площади перед театром традиционного искусства "Алатау" с 12.00 до 17.00 будет организована концертная программа, показ национальных традиций, с 16.00 начнется вечерний концерт. 
 
Главный концерт состоится 21 марта на площади "Астана", у здания КБТУ в 12.00. Зрителям представят театрализованное шоу с использованием различных музыкальных инструментов - кобыза, барабанов и даулпазов для демонстрации богатства, самобытности и уникальности казахской культуры. 
 
Специально для шоу была написана музыкальная этно-фольклорная композиция в современной обработке. Всего в праздничном концерте примут участие более 500 артистов. Одновременно на сцене будут выступать свыше 100 человек. В постановке примут участие Алибек Днишев, Роза Рымбаева, Жамиля Серкебаева, Рухия Байдукенова, Тамара Асар, Парвиз Назаров, Ситора, Дильназ Ахмадиева, Диана Шарапова, Диная, Ардак Балажанова, Айгуль Елшибаева, Айгуль Косанова, Ерлан Рыскали, Ерболат Чалдыбеков, Али Окапов, "KeшYou", шоу-балет "Блокбастер", ансамбль домбристов, ансамбль танца "Салтанат", группа "Сарын", струнный квартет Filigram и др. 
 
Наряду с театральными постановками будут представлены ретромотивы, а также современные композиции. Детский хор "Бозторгай" исполнит песню "Мир во всем мире" на казахском и русском языках, написанную специально к Наурызу.
 
21-22 марта на площади перед зданием Академии наук АО "Казак эуендері" планируется концертная программа с участием столичных артистов.
 
Для удобства жителей праздничные мероприятия будут организованы в каждом районе города. В Алмалинском районе состоится праздничный концерт 22 марта с 12.00 до 17.00 в парке имени М. Ганди. 
 
В Ауэзовском концертная программа пройдет 21 марта с 11.00 до 15.00 на площади перед акиматом Ауэзовского района.
 
В Алатауском районе концерт запланирован на 22 марта с 11.00 до 14.00 на площади перед театром традиционного искусства "Алатау". 
 
В Бостандыкском районе праздничный концерт состоится 21 марта с 11.00 до 13.00 в амфитеатре ТРЦ "Mega Center". 
 
В Жетысуском районе концерт планируется провести 21 марта с 11.00 до 14.00 в парке "Гулдер". 
 
В Наурызбайском районе концерт состоится 21 марта с 11.00 до 15.00 по проспекту Абая (от улицы Алатау до улицы Тараз). 
 

На время празднований будет принят усиленный режим по обеспечению максимальной безопасности и охраны общественного порядка. При возникновении необходимости полицейскими будут проводиться осмотры в целях выявления запрещенных предметов. Просьба к горожанам и гостям мегаполиса отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам", - сообщили в городском акимате.

 

Fly Arystan ждет внеплановая проверка из-за снятия с рейса 45 пассажиров

20.03.2022, 19:20 61696
Fly Arystan ждет внеплановая проверка из-за снятия с рейса 45 пассажиров
Фото: depositphotos
КОСТАНАЙ. 20 МАРТА - Авиакомпанию Fly Arystan ждет внеплановая проверка из-за снятия с рейса 45 пассажиров, сообщили в Комитете государственной авиации РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации КГА, воздушное судно авиаперевозчика, следующее по маршруту Нур-Султан - Костанай 19 марта, не смогло принять на борт более 110 пассажиров в связи с обнаруженными временными техническими ограничениями.
 
После установления ограничений 45 пассажирам, которые не смогли вылететь на данном рейсе, были оказаны услуги, предусмотренные действующим законодательством, в частности, переоформление билетов на другие даты либо возврат стоимости билетов (в случае возврата билетов пассажирам предоставлена возможность последующей покупки билетов на сумму, трехкратно превышающую стоимость имеющегося билета). 13 пассажирам оформлен полный возврат и 32 пассажира согласились на перелет 20 и 21 марта, уточнили в КГА.
 

В связи с данным случаем Авиационной администрацией Казахстана в период с 24 по 25 марта текущего года запланирована внеплановая проверка авиакомпании на предмет соблюдения прав пассажиров. В случае установления фактов нарушения со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры", - проинформировали в КГА.

 
Дополнено:

Как пояснили в пресс-службе FlyArystan, 19 марта рейсом КС 7341 вылетел борт с ограниченным количеством кресел, сообщает Sputnik Казахстан.
 
По информации авиакомпании, ограничения на полет были связаны только с ограничением количества кресел и не распространялись на осуществление перелета. Как только было принято данное решение, авиакомпания созвонилась со всеми пассажирами данного рейса и предложила альтернативные даты вылета. Пассажирам, которые не смогли осуществить перелет 19 марта, были предложены альтернативы по перебронированию на другие даты, а так же предложено размещение в гостинице/питание/трансфер. Пассажирам, которые не согласились на перебронирование, были выписаны ваучеры на авиабилеты в трехкратном размере.
 

Авиакомпания приносит свои извинения. Так как безопасность полетов является нашим главным приоритетом, данное решение было принято на основании принципов безопасного выполнения полетов. Надеемся на понимание", - отметили в компании.


Пассажирам предоставили прохладительные напитки, горячее питание и услуги по проживанию в гостинице, информирует informburo.kz.
 

МНЭ не поддержало строительство мемориала Мунайтпасулы в Туркестанской области

20.03.2022, 16:13 65236
НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Министерство национальной экономики РК не поддержало строительство мемораильного комплекса имени Кажымукана Мунайтпасулы в Туркестанской области, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект "Строительство мемориального комплекса имени Кажымукана Мунайтпасулы" в Ордабасинском районе Туркестанской области общей стоимостью 1,1 млрд тенге был заявлен в Министерство национальной экономики для выделения 511,9 млн тенге на строительство при уточнении республиканского бюджета, пояснили в пресс-службе.
 

Однако в настоящее время приоритетными направлениями в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" являются модернизация объектов образования (расширение школ, строительство детских садов), здравоохранения (ремонт поликлиник, строительство врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов) и другие социальные объекты. Таким образом, мемориальный комплекс в Туркестанской области не поддержан министерством", - проинформировали в МНЭ.

 

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