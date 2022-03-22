В Акмолинской области проходит празднование Наурыз мейрамы

Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 21 МАРТА - Принять участие в массовых гуляниях в Кокшетау на площадях "Абылай хан" и "Тауелсіздік" собралось порядка 5 тысяч горожан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках праздничной программы жители и гости областного центра смогли отведать национальные блюда - наурыз-коже, баурсаки, плов в 10 юртах. Для горожан подготовлены выставки отечественных мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и ярмарки продукции местных производителей. Также для молодежи установлен алтыбакан, функционирует детская игровая площадка", - рассказали в пресс-службе регионального управления внутренней политики.
Для собравшихся организовано театрализованное представление "Улыстын улы куні - Наурыз мейрамы".
Сцена состояла из импровизированных 8 основных эпизодов: в первом эпизоде "Суйісі" танцевальные коллективы из 150 человек представили композицию "Наурыз бастау", в эпизоде "Кудіретті Жер Ана" на центральную площадь выехал автомобиль с символом весны - Умай Ана. Также по площади прошел "Кыдыр ата", давший благословение всем собравшимся. Каждое представление сопровождалось излюбленными композициями известных певцов и поэтов. Последний эпизод "Алтын Шанырак" завершился выходом на центральную площадь пар из 6 молодоженов, кружащихся под звуки вальса", - поделились в пресс-службе.
В приветственном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил всех собравшихся с праздником и выразил благодарность акмолинцам.
Наурыз мейрамы - это символ обновления, благоденствия и гармонии в отношениях человека и природы. Встречая Наурыз, мы подводим итоги сделанного и строим планы на будущее. Символично, что в этом году мы отмечаем Наурыз с началом новых политических реформ нового государства. И я уверен, что, опираясь на них, мы сможем дальше двигаться и достигать высокого уровня благосостояния всех наших граждан", - отметил руководитель региона.
В ведомстве также рассказали, что в ходе мероприятия награждены новые обладатели орденов "Парасат", "Курмет", медали "Шапагат" за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие государства, активную общественную деятельность, а также личную самоотверженность в защите и спасении граждан.
Для любителей спорта на площади "Абылай хан" организованы соревнования по казакша курес, перетягиванию каната, поднятию гири и ловле овец.
Празднование Наурыз мейрамы продолжилось концертной программой с участием лучших коллективов и звезд области. К слову, в Акмолинской области в честь праздника во всех районах проходит более 1000 различных мероприятий", - добавили в УВП.