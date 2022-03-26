В Акмолинской области утвержден новый состав общественного совета

КОКШЕТАУ. 25 МАРТА - В Акмолинской области обновился состав общественного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Представлять интересы граждан, а также содействовать в решении вопросов будут 31 представитель разнообразных структур бизнеса, СМИ, неправительственных организации и государственных органов, имеющие многолетнийопыт и получившими признание граждан, сообщает управление внутренней политики региона.

Состав совета на трехлетний период утвержден на очередной, VX сессии Акмолинского областного маслихата.

По словам руководителя рабочей группы по формированию общественного совета Ерлаза Жайыкпаева, процедура переизбрания нового состава началась 31 января и состояла из нескольких этапов.

Объявление о конкурсном наборе в общественный совет было опубликовано в областных СМИ, на сайте областного маслихата и в социальных сетях 15 февраля 2022 года. Всего поступило 44 заявления. На собеседование допущено 39 кандидатов. Для равных условии требования для всех конкурсантов были одинаковые", - пояснил спикер.

Новый состав совета представляют члены трех партий - "Аманат", "Народная партия Казахстана", "Ак жол", неправительственных организаций, бюджетных организаций, в том числе медицины, спорта, ЖКХ, библиотечной системы, профсоюза, СМИ, специалисты юридической сферы, руководитель научного сообщества, руководитель ЭКЦ, представитель банковской сферы, представители бизнеса. Также 9 человек одновременно являются депутатами маслихатов Акмолинской области и города Кокшетау. Средний возраст членов совета 46,5 года.

На первом заседании в период обсуждения вопроса создания постоянных комиссий состоялись долгие, активные дискуссии. От отдельных членов совета поступили предложения по проекту плана работы совета на текущий год.

На этом же заседании, проходившем под председательством руководителя рабочей группы по формированию совета, единогласно был избран председатель - Талгат Жунусов, руководитель НИИ регионального развития в сфере АПК КГУ им. Ш. Уалиханова, депутат Акмолинского областного маслихата.

К слову, согласно нормам закона РК "Об общественных советах" от 2 ноября 2015 года, представительство госорганов в совете не может составлять более 33% от общего числа его членов. В новом совете представительство госструктур составляет 6,4%.