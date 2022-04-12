В большинстве регионов Казахстана ожидается теплая погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Обширный антициклон обусловит теплую погоду без осадков на большей территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Только на юге и северо-западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге - шквал, на западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью на севере, юго-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.
Днем на севере, востоке Алматинской области, юге Павлодарской области, западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на юге, в горных, предгорных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.
Днем на юге Мангистауской области ожидается гроза.
Ночью на юге, днем на большей части Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге - туман, гроза.
На западе Карагандинской области ожидается гроза, на западе, востоке, в центре усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
В центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре, на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На северо-востоке, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, днем в горных районах - гроза.
На севере Западно-Казахстанской области, ночью на западе Атырауской области ожидается туман.
Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и девяти областях РК.