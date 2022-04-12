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В большинстве регионов Казахстана ожидается теплая погода без осадков

11.04.2022, 08:31 28781
В большинстве регионов Казахстана ожидается теплая погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Обширный антициклон обусловит теплую погоду без осадков на большей территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только на юге и северо-западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге - шквал, на западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью на севере, юго-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем на севере, востоке Алматинской области, юге Павлодарской области, западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на юге, в горных, предгорных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем на юге Мангистауской области ожидается гроза.
 
Ночью на юге, днем на большей части Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге - туман, гроза. 
 
На западе Карагандинской области ожидается гроза, на западе, востоке, в центре усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре, на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, днем в горных районах - гроза. 
 
На севере Западно-Казахстанской области, ночью на западе Атырауской области ожидается туман.

Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и девяти областях РК.
 

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Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана

12.04.2022, 08:57 2551
Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, в южной половине сильные дожди, с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на юго-западе, севере, востоке страны под влиянием поля высокого давления ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге - шквал, на северо-западе - туман, на юго-западе республики - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Алматинской области днем на востоке, в горных и предгорных районах ожидается гроза, на юге, востоке усиление ветра до 18-23 метров в секунду. 
 
На западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
В Акмолинской области на юго-западе ожидается гроза, усиление ветра до 15-20, на севере, востоке порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области на западе, юге области ожидаются гроза, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
В центре, на юге Кызылординской области ночью и утром ожидается гроза, шквал, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем на западе Атырауской области, на западе, востоке, юге Мангистауской областей ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, в центре Актюбинская области - туман. 
 
На юге в Костанайская области ожидается гроза, на юге, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. 
 
На юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области, днем в центре Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +14 - +16 градусов, скорость ветра 9-14, временами 15-20, порывы 23 метра в секунду.
 
В Алматы - ожидается гроза, +22 - +24 градуса, скорость ветра 2-7 метров в секунду, при грозе - 13 метров в секунду.
 

С момента первого в истории полета человека в космос исполняется 61 год

12.04.2022, 08:15 2931
С момента первого в истории полета человека в космос исполняется 61 год
Фото: Ревизор.ru
АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - В этом году с момента первого в истории полета в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин, исполняется 61 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, начальник управления полигона "Байконур" Анатолий Кириллов, ученый-испытатель ракетной техники Леонид Воскресенский, сообщает РИА Новости.
 
Корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. Затем спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.
 
Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества. За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну, автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.
 
Новые возможности для исследования космического пространства появились в 2000 году, когда международная космическая станция (МКС), являющаяся совместным международным проектом с участием 15 стран, приняла свой первый экипаж.
 
Управление полетом станции в круглосуточном режиме осуществляется из двух центров: российского (в подмосковном городе Королеве) и американского (в Хьюстоне, штат Техас). Работу входящих в состав МКС лабораторных модулей - европейского "Колумбус" и японского "Кибо" - контролируют центры управления Европейского космического агентства (Оберпфаффенхофен, Германия) и Японского агентства аэрокосмических исследований (Цукуба, Япония).
 
Длительное функционирование МКС стало убедительным примером эффективного международного сотрудничества в сфере освоения космического пространства. МКС стала одним из символов нашего времени и форпостом человечества в космосе. За годы, прошедшие со дня первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывали более 580 человек из около 40 стран мира.
 
С инициативой учредить в СССР День космонавтики впервые выступил дублер Юрия Гагарина летчик-космонавт Герман Титов в 1962 году. Правительство СССР поддержало инициативу, и 9 апреля 1962 года был подписан указ об установлении 12 апреля Дня космонавтики.
 

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

11.04.2022, 21:24 14251
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Мангистауской, Кызылординской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 12 апреля по Алматинской области ночью на западе и юге области, днем на востоке, в горных и предгорных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юге и востоке области 18-23 м/с.
 
Днем 12 апреля на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза.
 
12 апреля на юге, в центре Актюбинской области ожидается туман.
 
Ночью и утром 12 апреля в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На западе области, в горных и предгорных районах гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. 
 
В Шымкенте 12 апреля временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.
 
Днем 12 апреля на западе, востоке, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, востоке, юге области 15-20 м/с.
 
В Нур-Султане 12-13 апреля ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с, днем 12 апреля порывы 23 м/с.
 
Ночью и утром 12 апреля в центре, на юге Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, северный ночью в центре области 15-20 м/с.
 
12 апреля в Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.
 
12 апреля на юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.
 
Днем 12 апреля в центре Павлодарской области ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с. 
 
12 апреля ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с. 
 
12 апреля на западе, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с. 
 
Днем 12, ночью 13, 14 апреля на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 12-14 апреля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 12 апреля порывы 25 м/с.
 

В Нур-Султане перекрыли северную объездную дорогу

11.04.2022, 18:52 16651
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В связи с ремонтными работами движение автомашин на участке северо-западной объездной дороги Нур-Султана временно перекрыто, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях обеспечения безопасности и недопущения образования заторов на участках улиц жилого массива Ондирис, п. Лесозавод, установлены дорожные знаки 3.4 "Движение грузовых автомашин запрещено", сообщает департамент полиции Нур-Султана. 
 
Знаки установлены со стороны шоссе Ондирис, а также со стороны шоссе Алаш, проспекта Богенбай батыра перед путепроводом № 2 и проспекта Тлендиева с обеспечением маршрута для грузовиков через открытые участи большой кольцевой объездной дороги.
 

В ВКО из-за угрозы схода лавин закрыли дорогу

11.04.2022, 18:44 17211
В ВКО из-за угрозы схода лавин закрыли дорогу
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 АПРЕЛЯ - Ограничение вводится для всех видов транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
11 апреля в 20.00 из-за угрозы схода лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон - Карагай - Рахмановские ключи, км 420-450, уч. с. Берель-сан - Рахмановские ключи, сообщает пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол".
 
В АО "НК "КазАвтоЖол" напомнили о возможности при возникновении внештатных ситуаций позвонить в единый круглосуточный call-центр по короткому номеру 1403.
 

В Казахстане вновь заработали дежурные ЦОНы

11.04.2022, 12:23 25161
В Казахстане вновь заработали дежурные ЦОНы
Фото: con-rk.kz
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В Казахстане возобновили работу дежурные центры по обслуживанию населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В связи с отменой ограничительных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в стране госкорпорация "Правительство для граждан" приняла решение возобновить работу дежурных ЦОНов.                        
 

С 6 апреля одно из отделений в каждом областном центре будет работать с 9.00 до 20.00. Остальные продолжат работу по стандартному графику - с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу", - говорится в сообщении "Правительства для граждан. 


Список и адреса дежурных ЦОНов в областных центрах:

 
  • Нур-Султан, отдел № 2 Есильского района, проспект Туран, 37/9;
 
  • Алматы, отдел Алмалинского района, улица Богенбай батыра, 221/174;
 
  • Шымкент, отдел Абайского района, улица Мадели Кожа, 1/16;
 
  • Алматинская область, отдел города Талдыкорган, улица Назарбаева, строение 67Б;
 
  • Атырауская область, отдел № 2, Атырау, улица Баймуханова, 16А;
 
  • Акмолинская область, отдел № 1, Кокшетау, улица Ауэзова, 189А;
 
  • Актюбинская область, отдел № 3, Актобе, улица 60 лет Октября, 20Б;
 
  • Костанайская область, отдел № 1, Костанай, улица Тауелсіздік, 46;
 
  • Карагандинская область, отдел № 1, Караганда, улица Ержанова, 47/3;
 
  • Кызылординская область, отдел № 1, Кызылорда, улица Муратбаева, 2Е;
 
  • Жамбылская область, отдел № 1, Тараз, улица Койгельды, 158А;
 
  • Мангистауская область, отдел № 1, Актау, 15-й микрорайон, здание 67Б;
 
  • Восточно-Казахстанская область, отдел № 3 Усть-Каменогорск, улица Белинского, 37А; отдел № 2, Семей, улица Бауыржана Момышулы, 22;
 
  • Западно-Казахстанская область, отдел № 1, Уральск, улица Жамбыла, 81/2;
 
  • Павлодарская область, отдел № 3, Павлодар, улица Павлова, 48;
 
  • Северо-Казахстанская область, отдел № 1, Петропавловск, улица Ауэзова, 157;
 
  • Туркестанская область, отдел № 1, Туркестан, 160-й квартал, строение 236.
 

Замглавы управздрава Алматы отстранили от должности

11.04.2022, 10:07 28186
Замглавы управздрава Алматы отстранили от должности
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 11 АПРЕЛЯ - В отношении заместителя руководителя управления здравоохранения Алматы Лауры Мырзагали ведется служебная проверка после публикации видео с предполагаемым "вымогательством", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Сети распространилось видео, где заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алматы Лаура Мырзагали на повышенных тонах разговаривает со своим сотрудником.
 
Из видео следует, что самой Лауре Мырзагали не полагается премия из-за "дурацкого больничного". Поэтому замглавы потребовала у своей сотрудницы начисленные премиальные деньги, информирует Sputnik Казахстан.

 

Я целый год работала, но не получила премию, потому что строгий выговор из-за этого дурацкого больничного. Ануару выговор из-за того, что наши ребята правильно документы не закрывали", - сказала Мырзагали. 

 
Девушка, к которой замглавы управления обращалась как к Карлыгаш, попыталась возразить. Однако Мырзагали заявила, что у той нет выбора. 
 

Нам дадут по 2 - 3 премии. Вы шесть возьмете, мы две возьмем. На это собираем. Вам сейчас упали, еще после обеда упадут, два раза упадут. Мы на вас записали по семь окладов. Мы не забираем их обратно, так как нам по закону сейчас, ни мне, ни Ануару, не могут выдать, так как через три месяца должны снять. У меня тоже есть дети. Я год работала. Лишних денег не брала", - приводит слова Мырзагали издание.

 
В пресс-службе акима Алматы подтвердили личность Лауры Мырзагали на видео и проинформировали, что будет проведена проверка, сообщает портал Tengrinews.
 

В настоящее время начата служебная проверка. Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Лаура Мырзагали временно отстранена от работы до полного выяснения обстоятельств произошедшего", - проинформировали в акимате.

 

Почти половина из проверенных санэпидслужбой на безопасность игрушек не соответствует требованиям

11.04.2022, 09:25 29456
Почти половина из проверенных санэпидслужбой на безопасность игрушек не соответствует требованиям
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы ежемесячно проводят мониторинг безопасности игрушек. За 2 месяца исследовано 397 образцов игрушек, почти половина из них не соответствует требованиям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За 2 месяца 2022 года по республике отобрано и исследовано 397 образцов, из них 173 не соответствовали требованиям, что составило 43,5%. Из них: отечественных - 1 (0,5%), государств - членов ЕАЭС - 16 (9,2%), других стран - 156 (90,1%)", - сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

 
Отмечается, что в основном нарушения касались маркировки - 100%, по органолептическим показателям - 3,4%, по санитарно-химическим - 8% (в составе игрушки обнаружено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта, гептана в игрушках производства Китая и Республики Узбекистан).
 

Всем субъектам предпринимательства, занимавшимся продажей небезопасных товаров для детей, выдали предписания об устранении нарушений", - проинформировали в комитете.

 
Сообщается, что с реализации за два месяца на предприятиях торговли сняли 3,6 кг игрушек. 
 

Это те товары, которые реализовывались без документов и не соответствовали требованиям:

 
- Кукла FREEZE II, производитель - Китай, обнаружена концентрация бензола 4,25 мг/дм3 при допустимой концентрации не более 0,01мг/дм3,
 
- Кукла "Лариса MONSTER GIRL", производитель - Китай, обнаружена концентрация бензола 0,049 мг/дм3 при допустимой концентрации не более 0,01мг/дм3, обнаружена концентрация метилового спирта 2,98 мг/дм3 при допустимой концентрации не более 0,02 мг/дм3;
 
- Автомобильный трансформер "Мини W ТОБОТ", производитель - Китай, обнаружена концентрация формальдегида 0,2 мг/л при допустимой концентрации не более 0,1 мг/л;
 
- Игрушка набор "Военный", производитель - Китай, обнаружена концентрация гептана 0,163 мг/дм3 при допустимой концентрации не более 0,1 мг/дм3;
 
- Игрушка-антистресс "Вкусняшка", производитель - Китай, обнаружена концентрация фенола 1,08 мг/м3 при допустимой концентрации не более 0,05 мг/м3;
 
- Детская игрушка Funny Musician, обнаружена концентрация формальдегида 0,12 мг/л при допустимой концентрации не более 0,1 мг/л;
 
- Детская игрушка Mittivoy, обнаружена концентрация формальдегида 0,18 мг/л при допустимой концентрации не более 0,1 мг/л;
 
- Набор машинок для детей из пластмассы GT.POLICE CAR" "SUPER RACING SET, для детей старше 3 лет, страна производства - Китай, обнаружена концентрация бензола 0,039 мг/дм3 при допустимой концентрации не более 0,01 мг/дм3".
 

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