В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов в большинстве регионов Казахстана пройдут дожди, на западе страны - сильные, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, на юго-востоке, западе - град, на юге, юго-востоке - шквал, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
Днем в горных районах Туркестанской области ожидается шквал, в горных перевалах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге области, в горных районах Жамбылской области - град, шквал.
В Атырауской области, на юго-востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, днем на западе, севере, в центре Павлодарской, Карагандинской областей, на юго-западе, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается град, днем на юге области - пыльная буря, на большей части - усиление ветра до 15-20, на северо-западе, северо-востоке области порывы 23-28 метров в секунду.
Ночью на севере Костанайской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду.
Утром и днем в Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20, на севере и востоке области порывы 25 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области - усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Нур-Султане ожидается дождь, +21 - +23 градуса, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
В Алматы - переменная облачность, +22 - +24 градуса, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.