В Алматы частично перекроют улицу Саина

АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - В связи с проведением ремонта дорог с 9 по 12 июня с 8.00 до 19.00 будет частично перекрыто движение по ул. Саина от пр. Райымбека до ул. Маргулана в западном направлении, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Также с 22.00 10 июня до 6.00 11 июня в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по транспортной развязке на пересечении ул. Саина - Шаляпина будет полностью перекрыто движение.

В городском акимате подчеркнули, что работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.