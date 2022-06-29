В Туркестанской области не работает очистное сооружение за 847 млн тенге

ТУРКЕСТАН. 28 ИЮНЯ - В Сайрамском районе Туркестанской области не работает очистное сооружение за 847 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает otyrar.kz, озеро со сточными водами находится недалеко от села Карабулак.
Все канализационные стоки со всего Сайрамского района собираются здесь и стекают в арык. Потом этой водой поливают клевер для скота и картофель. Люди едят это мясо и экспортируют его. Также употребляем картошку. Водопровода нет, у всех колодцы с подземной водой. А вот эта канализационная вода не фильтруется и впитывается в землю. Потом эта вода попадает к нам в колодцы. А мы ее пьем", - говорит житель села Карабулак Умит Калдаген.
Отмечается, что на строительство очистных сооружений из бюджета было выделено 847 млн тенге. Объект с 2018 года так и не сдали в эксплуатацию. Причина, уверяет подрядчик, кроется в некачественных китайских двигателях. В 2020 году дело направили в суд, но вскоре его закрыли за отсутствием состава преступления.
По нашей информации, согласно ПСД стоимость российского оборудования стоит около полумиллиона тенге, чуть больше. Заказчик принял коммерческое предложение на китайское оборудование, которое также стоит около 500 млн тенге. Но вместе с тем, по нашей информации, поставщик двигателя также предоставил ценовое предложение самому подрядчику этого проекта, где эта сумма в два раза ниже", - проинформировал первый заместитель начальника управления агентства по противодействию коррупции Туркестанской области Нурдаулет Самет.
Сообщается, что "на бизнесмена, которому государство доверило миллионы, подано 6 жалоб. Однако до сих пор его не внесли в список неблагонадежных. А между тем строительство очистных сооружений закончено лишь на 70%".
В июне 2018 года объект должны были сдать, но подрядчик не справился и закончил строительство лишь зимой. Мы должны были его принять, но подключить насосы застройщик не смог. Мы и не приняли объект. Тогда наш отдел ЖКХ подал в суд. С того времени трижды сменились представители отдела ЖКХ. После этого и до сегодняшнего дня мы подавали иски в суд еще 6 раз", - сообщил заместитель акима Сайрамского района Мадияр Оразалиев.
Местные жители устали от судебных разбирательств акимата и подрядчика. Для них важно одно: скорейший запуск очистных сооружений. Но как скоро решится этот вопрос, пока остается неизвестно.