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Казгидромет сделал уточнение к прогнозу засухи на июль

08.07.2022, 10:03 12621
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Казгидромет опубликовал уточненный прогноз засухи на июль, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно прогнозу СИО (стандартизированный индекс осадков) дефицит осадков ожидается в Коргалжынском районе Акмолинской области, Айтекебиском и Хромтауском районах Актюбинской области, Алакольском районе Алматинской области, Нуринском и Каркаралынском районах Карагандинской области, Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области, в Бейнеуском и Мангистауском районах Мангистауской области, в окрестности Семея Абайской области и на большей части Кызылординской области", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Отмечается, что засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области.
 

На остальной территории Казахстана условия увлажнения будут близкими к норме, а в отдельных районах Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей - оптимальные", - уточнили синоптики.

 

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В Алматы изменятся два автобусных маршрута

09.07.2022, 10:22 181
В Алматы изменятся два автобусных маршрута

АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - В Алматы, по многочисленным обращениям жителей, с 11 июля будут изменены схемы движения некоторых маршрутов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в транспортном холдинге города, изменится движение следующих маршрутов:

В Турксибском районе движение маршрута №13 по улице Спасская продлили до Северного кладбища. Далее по схеме.

Маршрут №129, двигаясь в северном направлении, будет заезжать в микрорайон Карасу, а при движении в южном направлении будет ехать прямо по улице Заводская. Далее по схеме.

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Дожди и грозы на севере, жару на юге прогнозируют сегодня синоптики

09.07.2022, 10:05 196
Дожди и грозы на севере, жару на юге прогнозируют сегодня синоптики
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ожидаются грозы, град, усиление ветра, на востоке республики шквал, на северо-западе, севере, в центре ночью и утром туман. И только на западные и южные регионы РК начнет смещаться западный антициклон - ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На западе, востоке Кызылординской, на востоке Абайской, на севере в пустынных районах Туркестанской, юго-востоке Карагандинской, юге Жамбылской, на западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан Айт

09.07.2022, 09:09 1271
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан Айт
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со священным праздником Курбан Айт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Курбан айт! Этот светлый праздник олицетворяет собой добро и милосердие, сострадание и гуманизм. Мусульмане в эти дни проявляют заботу о нуждающихся, совершают благие дела и произносят теплые пожелания друг другу. Курбан айт играет особую роль в укреплении духовных ценностей, согласия и стабильности в нашем обществе. Праздник способствует упрочению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и солидарности между представителями различных этносов и конфессий страны. Будучи источником мира и добродетели, Ислам вносит огромный вклад в сохранение единства нашего народа. Пусть в эти благословенные дни будут приняты все ваши жертвы и услышаны молитвы! Желаю всем согражданам крепкого здоровья, благополучия и успехов!", - говорится в поздравлении.


 

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

08.07.2022, 21:23 10566
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Кызылординской, Павлодарской, Костанайской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 9 июля днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза.
 
9 июля на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе, востоке области туман. Ветер северо-восточный, на востоке области 15-20 метров в секунду.
 
9 июля ночью на севере, северо-западе, в центре, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, северо-западе, западе области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере, западе, в центре области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
9 июля на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, северо-западе, востоке области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на северо-западе, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
9 июля на большей части Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере и в центре области туман. Ветер северо-восточный, на востоке и юге области 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
9 июля на севере и востоке Улытауской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере и востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
9 июля на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
9 июля в южной половине Павлодарской области ожидаются гроза, град, ночью на юго-востоке области туман. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 9 июля на юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15 метров в секунду.
 
9-11 июля на горных перевалах Туркестанской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 9-11 июля и сделали уточнение к прогнозу засухи на июль.
 

В Петропавловске могут объявить ЧС из-за аварии на ТЭЦ-2

08.07.2022, 20:35 12886
ПЕТРОПАВЛОВСК. 8 ИЮЛЯ - На сайте нормативно-правовых актов 8 июля 2022 года появился проект постановления об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба в Петропавловске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В проекте сказано: "На основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при акимате города Петропавловска от 4 июля 2022 года аким города Петропавловска, который ушел в отставку 22 июня, решил: 
 
  1. в связи с аварией на петропавловской ТЭЦ-2 объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба; 
  2. руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера назначить заместителя акима города Петропавловска Аскара Хабибулина и поручить провести соответствующие мероприятия, вытекающие из настоящего решения; 
  3. контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой; 
  4. настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 марта 2022 года. 
 
В пояснительной записке к документу указано, что решение акима Петропавловска об объявлении ЧС принимается с целью ликвидации последствий разрушений на Петропавловской ТЭЦ-2 АО "Севказэнерго". 
 
Проект документа подписан и.о. акима города Жанболатом Батырбековым, находится на публичном обсуждении до 22 июля. 
 
Напомним, 20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. 
 
Через 6 дней на ТЭЦ вновь произошла авария, из-за которой случились сбои в системе теплоснабжения.
 
Министерство энергетики Казахстана пообещало выделить 17,5 млрд тенге на ремонт Петропавловской ТЭЦ.
 

В акимате Алматы прокомментировали видео с дефектными бордюрами

08.07.2022, 18:49 15246
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - В акимате города подчеркнули, что реконструкция сквера у Дворца школьников не предусматривает изменения первоначального облика, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Сети появляются видео дефектных гранитных бордюров. В ходе проверки работ специалистами управления установлен факт повреждения гранитных бордюров при демонтаже. В связи с чем в отношении подрядной организации приняты меры административного взыскания за нарушение правил благоустройства", - сообщил руководитель управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев.

 
В сквере возле Дворца школьников после проведения ремонтных работ временно демонтированные гранитные бордюры повторно установлены вокруг памятников и вдоль центральной аллеи.
 

Решением земельных проблем алматинцев займется комиссия "Жер аманаты"

08.07.2022, 17:13 17601
Решением земельных проблем алматинцев займется комиссия "Жер аманаты"
Фото: AMANAT/Айжан Мурзанов
АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - Члены комиссии "Жер аманаты" партии AMANAT по возврату в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель сельскохозяйственного назначения встретились с жителями ряда микрорайонов Алматы, где назрели земельные споры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе партии, при содействии комиссии участок площадью 5 гектаров в районе Бутаковка был возвращен в собственность государства. На нем располагается яблоневый сад, который сейчас практически уничтожен. Аманатовцы заверили, что уже этой осенью они вместе с местными жителями готовы провести здесь субботник и высадить новые саженцы яблонь. 
 

В городах, в том числе и в Алматы, есть вопросы, касающиеся точечной, хаотичной застройки, в том числе в горных микрорайонах. Касательно Бутаковки могу сказать, что их решение приближается к оптимистичному завершению. Благодаря партии мы решаем вопросы простых жителей, которые действительно переживают за местность, где родились, выросли. Это очень важный аспект нашей работы", - сказал председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза Мурат Темиржанов. 

 
Так, сообщается, что с аналогичными проблемами столкнулись и жители микрорайона Горный Гигант. По данным партии, новые владельцы земельного участка в 9 гектаров хотят вырубить деревья, чтобы построить коттеджный городок. Сейчас там располагается яблоневый сад.
 

Хочу сказать, что это единственный оставшийся сад с редкими яблонями. Сейчас здесь есть участок семьи Хамраевых и ТОО "Ермесай". Хамраевы получили этот участок еще в Талгарском районе, есть постановление акима, есть свидетельство", - отметил член комиссии, юрист Бакытжан Базарбек.

 
Кроме того, партийцы ознакомились с жалобами жителей Медеуского района, в частности там, где ранее располагалось село Каменское плато. В 2014 году данная территория была присоединена к территории города. С того момента, как утверждают местные жители, и начались проблемы. Члены комиссии заверили жителей, что будут приняты все возможные меры для того, чтобы исправить данную ситуацию.
 

Предстоит выяснить, как эти участки перешли в частную собственность, тем более что они граничат с Иле-Алатауским национальным парком, а, как известно, ничего ближе 2 километров от парка не должно возводиться. Будут приняты конкретные шаги. Незаконная, беспорядочная застройка, угрожающая жизням местного населения, должна быть остановлена", - заявил председатель комиссии, секретарь партии Даулет Карибек.

 
Также члены комиссии встретились с активистами и общественными деятелями на территории Казахского национального университета имени аль-Фараби. Незаконно отчужденные 1,09 гектара по решению суда будут возвращены в собственность университета. Данный вопрос также будет взят на контроль комиссией "Жер аманаты".
 

Счетный комитет установил, что в 2017 году в имуществе КазНУ имени аль-Фараби есть недостача земельного участка площадью 1 гектар. Данная земля была отчуждена постановлением акимата 2017 года. Вот это нарушение установлено. Предписание уже есть, сроки все истекли, поэтому заново будем подавать в суд", - добавил Бакытжан Базарбек.

 

Использовать видеокамеры для быстрого обнаружения природных очагов возгорания планирует ДЧС Алматы

08.07.2022, 16:34 19081
Использовать видеокамеры для быстрого обнаружения природных очагов возгорания планирует ДЧС Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - В департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы планируют использовать видеокамеры для раннего обнаружения природных очагов возгораний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С учетом мировой практики цифровизации ДЧС Алматы хочет внедрить пилотный проект, проинформировал в ходе брифинга региональной службы коммуникаций начальник ДЧС города Руслан Касыбаев.
 

Мы прорабатываем вопрос внедрения оптико-сенсорных и тепловизионных установок, так называемых умных камер, на территории природного парка. Видеомониторинг с применением тепловизионных камер считается эффективным и менее затратным, чем пешие и авиапатрулирования", - сообщил спикер.

 
По его словам, такое цифровое новшество позволит определить очаги пожаров на ранней стадии по двум показателям: дым и высокая температура.
 
Отмечается, что такие камеры способны в автоматическом режиме выявлять очаги воспламенения, определять координаты их возникновения и выстраивать удобные маршруты для доставки сил и средств тушения.
 

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