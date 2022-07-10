Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

АТЫРАУ. 10 ИЮЛЯ - Подрядная организация, проводившая испытания на месторождении Тенгиз, временно прекратила свою работу. В отпуск отправлено около 4 тысяч сотрудников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После инцидента работы были частично остановлены, рабочие отправлены по домам с учетом того, что эти дни будут оплачены. Была сформирована специальная комиссия для выяснения причин инцидента. Для нас это впервые. Компания придает большое значение правилам техники безопасности", - цитирует менеджера по производственным отношениям Гульмиру Бапанову lada.kz .

Сообщается, что компания "Сенимди курылыс" уже 30 лет является подрядчиком на Тенгизском месторождении и проводит строительные работы.

Один из пострадавших сейчас находится в реанимации областной больницы. В срочном порядке ему была проделана операция. У пациента 1996 года рождения, жителя Курмангазинского района, в результате взрыва были повреждены все внутренние органы, а также сломаны позвоночник и несколько ребер. Его состояние на сегодня очень тяжелое", - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асахан Байдувалиев.

По его словам, второму пострадавшему 1998 года рождения была оказана первая психологическая помощь. Работа психологов помогла молодому человеку выйти из шокового состояния. Сейчас он уже приходит в себя.

Третий пострадавший был доставлен в Жылыойскую районную больницу, однако на основании собственноручной расписки пациент выписан домой.