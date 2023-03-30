Трещины на стенах - жители Шымкента боятся возвращаться в многоэтажку после землетрясений  

Фото: кадр из видео КТК

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Шымкент. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте жители сравнительно новой многоэтажки уже неделю боятся находиться в своих квартирах. Говорят, что после двух землетрясений, докатившихся до города со стороны соседних стран, на стенах появились трещины.





Опасаясь за свои жизни, многие уехали к родным, сообщает телеканал КТК.





Напомним, подземные толчки силой 3 балла случились ночью 21 марта. Местные жители вспоминают, как боялись, что дом рухнет - он сильно шатался и скрипел.





Так трясло, что я еле успела собрать пятерых детей и выбежать на улицу. Я не видела, как стены трескались, но слышала неприятный скрежет", - рассказала одна из местных жительниц.





Некоторые после землетрясения так и не вернулись домой. Людей напугали трещины. Они появились от потолка до пола. Где-то потрескалась и отпала штукатурка, и как будто отходят окна.





Я не знаю, как этот дом не упал. Он весь трясся и скрипел. Сейчас даже страшно сюда зайти. Те, кто сейчас тут живет, им просто некуда деваться, так бы все сбежали", - рассказала Куралай Сагындыкова.









Этому дому из 96 квартир всего четыре года. Многие жильцы взяли ипотеку на 15 лет, а теперь недоумевают: как жить? А еще задаются вопросом, кто будет отвечать, если в следующий раз их завалит.





Этому дому всего четыре года. Он, как карточный, разваливается. Всего 3 балла было, а уже стены трещинами. А если как в Турции будет - четыре и выше? Кто будет в ответе? Пусть придут эксперты и разбираются", - говорит Шолпан Куртанова.





По данным телеканала, чиновники уверяют, что экспертизы уже провели. Согласно документам, дом сделан из сэндвич-панелей и может устоять даже при 8 баллах. А трещины, говорят, появились всего в шести-семи квартирах. Их замажет подрядчик, у которого еще не вышел гарантийный срок.





Дом сам монолитно-каркасный, рассчитан, согласно СН РК, на 8 баллов. На сегодняшний день есть факты, что именно после землетрясения появились между СП-панелями трещины. Наши специалисты уже заактировали вместе с домкомами. Соответственно, будут приниматься меры", - сказал заместитель руководителя управления строительства Шымкента Ердаулет Ажибаев.





Чиновник заверил, бояться людям нечего. Правда, жильцы девятиэтажки словам не верят и уже собирают деньги на независимую экспертизу.





Как сообщалось ранее, 21 марта в 22.47 казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, эпицентр которого расположен в 848 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Магнитуда MPV 7.8. Подземные толчки от землетрясения ощущались в Казахстане.





Сильнее всего землетрясение силой 3-4 балла ощутили жители Шымкента. Подземные толчки силой 3 балла также ощущались в Таразе. В Алматы, Астане, Кызылорде и Туркестанской области сила землетрясения составила 2 балла.





Подземные толчки вызвали панику у жителей. Многие из них вышли на улицу, опасаясь повторного землетрясения.





Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".





Как сообщил министр экологии и градостроительства страны Мурат Курум, 96,6% разрушенных в результате землетрясений зданий были возведены до 1999 года. Проверки были проведены в отношении 1 млн 706 тысяч домов, из которых 821 302 получили серьезные повреждения и должны быть снесены.



