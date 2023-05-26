25.05.2023, 08:28 69046
Скончалась певица Тина Тернер
Она скончалась в возрасте 83 лет
Фото: Instagram/tinaturner
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Берн. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер скончалась на 84-м году жизни.
С большой грустью мы сообщаем о кончине Тины Тернер. Своей музыкой и безграничной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников по всему миру и вдохновила звезд будущего. Сегодня мы прощаемся с дорогой подругой, которая оставляет нам всю свою величайшую работу: свою музыку", - говорится в сообщении на официальной странице певицы в Instagram.
По данным издания Deadline, певица скончалась после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте, недалеко от швейцарского города Цюриха.
Тина Тернер (при рождении Анна Мэй Буллок) родилась 26 ноября 1939 года в небольшом городке Натбуш, Теннесси, США. Тина Тернер - обладательница восьми премий "Грэмми". За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носила титул Королевы рок-н-ролла. Тина значилась в десятке самых лучших танцоров мира, сообщает "Википедия".
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26.05.2023, 20:43 1386
Жители центра Алматы остались без электричества
Фото: Алатау Жарык Компаниясы
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Точки в городе, оставшиеся без электроэнергии, показаны на сайте "Алатау Жарык Компаниясы".
Отключения произошли в районе улиц Айтиева - Макатаева - проспект Абылай хана - проспект Абая.
Причина сбоя выясняется.
26.05.2023, 18:48 4726
Генпрокуратуре необходимо расследовать деятельность олигарха Клебанова - совет при AMANAT
Деньги уже полностью освоили, а ТЭЦ так и нет
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство ТЭЦ-3 в столице началось еще в 2010 году, однако не завершено до сих пор. Акимат в настоящее время рассматривает вопрос об очередном увеличении стоимости строительства. Эту проблему обсудили на площадке Республиканского совета по противодействию коррупции при партии AMANAT.
Председатель совета, депутат мажилиса Ерлан Саиров напомнил, что вначале на возведение теплоэлектроцентрали затратили 86 млрд тенге, потом цифра возросла до 120 млрд тенге, а теперь акимат города рассматривает вопрос по увеличению стоимости строительства до 170 млрд тенге.
Деньги уже полностью освоили, а ТЭЦ так и нет. Хотелось бы акцентировать внимание на том, что генеральным подрядчиком является АО "Центрказэнергомонтаж". А проектированием, поставкой оборудования, строительством занимаются компании, аффилированные с АО "ЦАТЭК". Все эти компании, по мнению экспертов, принадлежат олигарху Александру Клебанову. Подрядчик обещает завершить объект к концу лета, однако, как мы видим, это фактически невозможно, так как они дополнительно запросили средства из бюджета. Если объект не будет построен вовремя, в столице может возникнуть дефицит теплоэнергии", - заявил народный избранник.
Ерлан Саиров добавил, что оборудование для ТЭЦ-3 было закуплено еще на первоначальном этапе строительных работ, а за этот срок оно вполне могло выйти из строя и однозначно, морально устарело.
По указанным фактам от имени нашего совета необходимо направить письма в Генеральную прокуратуру и Агентство по противодействию коррупции с требованием тщательной проверки работы подрядчиков, строящих ТЭЦ-3, а также компетентных органов города Астаны! В случае, если сотрудники акимата, подрядчики будут уличены в нарушении закона, они должны быть привлечены к уголовной ответственности! Сам Александр Клебанов должен быть тщательно проверен правоохранительными органами по подозрению в хищении бюджетных средств и их незаконном выводе за границу", - подчеркнул председатель совета.
В ближайшее время партийцы намерены посетить стройплощадку ТЭЦ-3 с инспекцией.
26.05.2023, 18:19 6066
На форум ЕАЭС вынесли тему единого рынка труда
Формирование единого рынка труда государств - участников ЕАЭС является одним из ключевых направлений евразийской интеграции
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Москва. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На II Евразийский экономический форум, который состоялся в Москве, вынесли тему единого рынка труда.
На пленарном заседании руководители государств Евразийского экономического союза подчеркивали важность человеческого фактора, совершенствования кадрового потенциала при решении актуальных задач экономического развития, информирует bigasia.ru.
Одной из приоритетных задач Союза видим в обеспечении технологического суверенитета. Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной высокотехнологичной продукции, способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках", - отметил президент России Владимир Путин.
Интеграция экономик участников ЕАЭС требует создания единого рынка, что подразумевает необходимость координации развития систем образования и рынка труда, синхронизации национальных систем профессиональных квалификаций. Эта мысль звучала в выступлениях на сессиях "Евразийский диалог о рынке труда. Человеческий капитал. Здравоохранение" и "Научно-техническое сотрудничество и профессиональное образование: основные приоритеты Евразийского экономического союза".
Член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев считает необходимым в ближайшем будущем решить вопрос о сопоставимости квалификаций трудящихся государств Союза, взаимном признании не только дипломов об образовании, но и свидетельств о профессиональной квалификации. Этот шаг позволит устранить барьеры в трудоустройстве мигрантов, быстрее и эффективнее развивать новые формы занятости (самозанятость, фриланс, платформенную занятость и другое).
Министр призвал смотреть на миграцию через призму инвестиций в экономику принимающих стран, что в свою очередь подразумевает адекватные расходы на охрану труда, медицинское обеспечение и социальную защиту прибывших иностранных граждан.
Формирование единого рынка труда государств - участников ЕАЭС является одним из ключевых направлений евразийской интеграции (...) Рынок труда неразрывно связан с системой профессионального образования. Исходя из этого, развитие экономического сотрудничества нацелено на вопросы подготовки квалифицированных работников и формирование кадрового потенциала", - подчеркнула в своем выступлении директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Алтынай Омурбекова.
Среди важных шагов в этом направлении директор департамента ЕЭК назвала составление ежегодного перечня наиболее востребованных профессий в странах ЕАЭС. В 2023 году в перечень включили более 160 специальностей, по каждой из которых указаны квалификационные требования, возможности получения образования и повышения квалификации.
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова рассказала о создании цифровых продуктов в сфере занятости. Так, в настоящее время разрабатывается мобильное приложение, которое поможет иностранным работникам в трудоустройстве и оформлении документов. Также замминистра обратила внимание на необходимость разработки информационной системы, включающей механизм прогнозирования привлечения иностранных трудовых ресурсов.
В целях создания единого рынка труда под эгидой Минэкономразвития России прорабатывается вопрос открытия в Кыргызской Республике центра миграционной подготовки для оказания комплекса услуг для начала трудовой деятельности в Российской Федерации, сообщила Елена Мухтиярова.
Ранее на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 мая главы государств Евразийского экономического союза подписали так называемый III Большой протокол, содержащий изменения в договор о ЕАЭС.
26.05.2023, 11:19 19381
В Казахстане за неделю подорожали молочные продукты и овощи
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю повысились на 0,1%, а в годовом выражении - на 10,6%, сообщает Бюро национальной статистики РК.
Согласно информации, в основном подорожали молочные продукты и овощи. Так, цена на молоко за неделю выросла на 0,9%, кефир подорожал на 0,2%, творог - на 0,6%, сливочное масло - 0,2%.
Цена на картофель и морковь поднялась на 1,8%. Также подорожал лук - на 1,6% и капуста - на 0,4%.
Также незначительно - на 0,1% - подорожала говядина.
В то же время снизились цены на муку - на 0,2%, гречневую крупу - 1,2%, подсолнечное масло - 0,4% и куриные яйца - 1%.
Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК на 23 мая 2023 года:
- кефир 2,5% - 408 тенге/л;
- сахар - 440 тенге/кг;
- лук - 203 тенге/кг.
В Бюро нацстатистики напомнили, что в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.
Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта", - отметили в ведомстве.
Напомним, за прошлую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%. Сильнее всего подорожали овощи.
26.05.2023, 10:17 22786
В Алматы оцепили несколько школ
Поступила информации о якобы заложенном взрывном устройстве
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Турксибском районе Алматы оперативно-экстренные службы проверяют ряд школ. Поступила информации о якобы заложенном взрывном устройстве.
В настоящее время оперативно-экстренные службы города работают по проверке ряда общеобразовательных учебных заведений, где, по поступившей информации, якобы заложены взрывные устройства. Комиссионный осмотр саперными подразделениями проводится без осуществления эвакуации", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
В полиции призвали жителей города отнестись с пониманием к принимаемым мерам и не распространять недостоверные сведения.
26.05.2023, 09:15 25306
Несколько микрорайонов Алматы на день отключат от холодной воды
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде районов Алматы локально отключат холодную воду в связи с плановыми работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в компании "Алматы су".
30 мая с 09.00 до 18.00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные в микрорайонах Орбита-1, 2, 3, 4, Таугуль-1, 2, Мамыр-1, 4, 5, 6, 7, Алмас, Атамекен, Куаныш, Достык, по улицам М.Карима, Цветочная, Ыкылас, Тойбастар, Тайбурыл, Пролетарская. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
По имеющимся вопросам можно обращаться по телефону 274-66-66.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило новый генплан Алматы до 2040 года. В рамках него планируется строительство около 2,4 тысячи километров сетей водоснабжения, 1,1 тысячи километров сетей водоотведения и 161 километр сетей теплоснабжения.
26.05.2023, 08:31 26636
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, в горных районах юга и юго-востока Казахстана ожидаются дожди с грозами, а на остальной части республики под влиянием отрога северного антициклона сохранится ясная погода без осадков.
По республике сохраняется усиление ветра, на западе, юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей части Атырауской области, на востоке Павлодарской области, в центре, на востоке Кызылординской области, на востоке Карагандинской области, в центре Улытауской области, на юго-западе Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на большей части Костанайской области - высокая пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла.
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 27-29 тепла.
25.05.2023, 17:52 53731
Почти 2,5 тысячи несчастных случаев на производстве произошло в Казахстане в 2022 году
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году в Казахстане зарегистрировано 2449 несчастных случаев на производстве. Доля пострадавших женщин от общего числа составила 18,2%. По сравнению с 2021 годом число пострадавших выросло на 14,8%.
Из числа пострадавших 287 человек пострадало при групповых несчастных случаях, 657 - от профессиональных заболеваний, 34 - при отравлениях", - говорится в сообщении Бюро национальной статистики РК.
Численность пострадавших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, в том числе со смертельным исходом
В результате несчастного случая 584 человека получили закрытые переломы, 444 - поверхностные травмы, 273 - травмы от сотрясения и травмы внутренних органов, 143 - другие переломы (с вывихом, со смещением), 113 - открытые переломы, 108 - термические ожоги.
Наиболее высокий показатель травматизма сохраняется в Карагандинской области. В 2022 году в указанном регионе было зафиксировано 460 случаев, это 18,8% от общего числа случаев. На втором месте область Улытау, где на производстве было травмировано 307 человек (12,5% от общего числа)", - говорится в отчете.
Самую большую долю по травмоопасности занимает обрабатывающая промышленность.
В прошлом году на эту отрасль пришлось 29,8% несчастных случаев (26,8% - 2021 г.). На втором месте - горнодобывающая промышленность - 23,9% (20,8% - 2021 г.) пострадавших. Наименьшее число увечий приходится на долю сельского, лесного и рыбного хозяйства - 2,4%", - сообщает статведомство.
Доля пострадавших при несчастных случаях по виду деятельности
Из профессиональных заболеваний самыми распространенными стали:
- дорсалгия - неспецифическая боль в спине (289 человек);
- радикулопатия - неврологический синдром (289 человек);
- поражения межпозвоночных дисков других отделов (211 человек).
В бюро отметили, что статистические данные были сформированы на основе отчетов, представленных всеми юридическими лицами, где были зарегистрированы несчастные случаи или профессиональные заболевания.
Ранее Комитет труда и социальной защиты РК сообщал, что в минувшем году на производстве погибли 203 человека. В основном высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны.
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