Скончалась певица Тина Тернер  

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Москва. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На II Евразийский экономический форум, который состоялся в Москве, вынесли тему единого рынка труда.





На пленарном заседании руководители государств Евразийского экономического союза подчеркивали важность человеческого фактора, совершенствования кадрового потенциала при решении актуальных задач экономического развития, информирует bigasia.ru.





Одной из приоритетных задач Союза видим в обеспечении технологического суверенитета. Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной высокотехнологичной продукции, способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках", - отметил президент России Владимир Путин.





Интеграция экономик участников ЕАЭС требует создания единого рынка, что подразумевает необходимость координации развития систем образования и рынка труда, синхронизации национальных систем профессиональных квалификаций. Эта мысль звучала в выступлениях на сессиях "Евразийский диалог о рынке труда. Человеческий капитал. Здравоохранение" и "Научно-техническое сотрудничество и профессиональное образование: основные приоритеты Евразийского экономического союза".





Член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев считает необходимым в ближайшем будущем решить вопрос о сопоставимости квалификаций трудящихся государств Союза, взаимном признании не только дипломов об образовании, но и свидетельств о профессиональной квалификации. Этот шаг позволит устранить барьеры в трудоустройстве мигрантов, быстрее и эффективнее развивать новые формы занятости (самозанятость, фриланс, платформенную занятость и другое).





Министр призвал смотреть на миграцию через призму инвестиций в экономику принимающих стран, что в свою очередь подразумевает адекватные расходы на охрану труда, медицинское обеспечение и социальную защиту прибывших иностранных граждан.





Формирование единого рынка труда государств - участников ЕАЭС является одним из ключевых направлений евразийской интеграции (...) Рынок труда неразрывно связан с системой профессионального образования. Исходя из этого, развитие экономического сотрудничества нацелено на вопросы подготовки квалифицированных работников и формирование кадрового потенциала", - подчеркнула в своем выступлении директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Алтынай Омурбекова.





Среди важных шагов в этом направлении директор департамента ЕЭК назвала составление ежегодного перечня наиболее востребованных профессий в странах ЕАЭС. В 2023 году в перечень включили более 160 специальностей, по каждой из которых указаны квалификационные требования, возможности получения образования и повышения квалификации.





Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова рассказала о создании цифровых продуктов в сфере занятости. Так, в настоящее время разрабатывается мобильное приложение, которое поможет иностранным работникам в трудоустройстве и оформлении документов. Также замминистра обратила внимание на необходимость разработки информационной системы, включающей механизм прогнозирования привлечения иностранных трудовых ресурсов.





В целях создания единого рынка труда под эгидой Минэкономразвития России прорабатывается вопрос открытия в Кыргызской Республике центра миграционной подготовки для оказания комплекса услуг для начала трудовой деятельности в Российской Федерации, сообщила Елена Мухтиярова.



