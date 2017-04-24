Абдыкаликова обсудила с руководителем "Ла Скала" предстоящие гастроли театра в Астане

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова провела встречу с генеральным директором и художественным руководителем театра "Ла Скала" Александром Перейра, сообщает пресс-служба Акорды.
В начале встречи государственный секретарь подчеркнула, что сегодня Казахстан находится на этапе глубоких системных преобразований. Главой государства поставлена цель: "вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой нацией сильных и ответственных людей". И первым условием для этого является сохранение своей культуры, собственного национального кода. Абдыкаликова отметила, что по поручению президента Казахстана будет осуществлен проект "Современная казахстанская культура в глобальном мире" и акцентировала внимание на поставленной Нурсултаном Назарбаевым задаче - мир должен узнавать Казахстан не только по богатству углеводородов и внешнеполитических проектов, но и по значимым культурным достижениям, передает Kazakhstan Today.
На встрече также были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере оперного и балетного искусства, расширения практики проведения гастролей театра "Ла Скала" в Казахстане и государственного театра оперы и балета "Астана Опера" в Италии.
Гульшара Абдыкаликова отметила, что в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в столице Казахстана с 1 по 10 сентября впервые в полном составе пройдут гастроли миланского театра "Ла Скала".
В рамках культурной программы итальянский коллектив представит на сцене "Астана Опера" оперу "Фальстаф" Джузеппе Верди, а также будет исполнено произведение Людвига ван Бетховена - Симфония №9 под руководством маэстро Зубина Меты.
В завершение встречи государственный секретарь Г.Абдыкаликова пожелала А. Перейре доброго здоровья, благополучия, больших творческих успехов.
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