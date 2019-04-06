Аэропорты Атырау, Актобе и Павлодара передадут в коммунальную собственность акиматов

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Вчера под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось заседание совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", на котором было принято решение о передаче в коммунальную собственность акиматов АО "Международный аэропорт Атырау", АО "Международный аэропорт Актобе" и АО "Аэропорт Павлодар", передает Kazakhstan Today.

Принято решение о передаче в коммунальную собственность акиматов соответствующих областных центров: АО "Международный аэропорт Атырау", АО "Международный аэропорт Актобе" и АО "Аэропорт Павлодар". Данное решение принято с учетом необходимости обеспечения транспортной доступности и мобильности населения, а также социальной значимости аэропортов для развития регионов.

В ходе заседания обсуждены вопросы реализации и корректировки комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы. Заслушан отчет по вопросам политики управления рисками фонда и утверждены меры по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего контроля. Кроме того, подведены итоги благотворительной работы фонда, а также решен ряд процедурных вопросов.

Отмечено, что доходы от основной деятельности группы компаний фонда увеличились в 2018 году на 35%. Объем чистой прибыли вырос в 2 раза по сравнению с показателями 2017 года. Положительные производственные финансовые результаты позволили Фонду продолжить и расширить реализацию социальных программ в области здравоохранения, здорового образа жизни, медицины, образования и благотворительности.

В рамках заседания рассмотрен Годовой отчет об исполнении благотворительной программы фонда за 2018 год. Оператором, осуществляющим благотворительность от лица фонда, является Корпоративный фонд Samruk-Kazyna Trust. В 2018 году Корпоративный фонд поддержал 32 благотворительных проекта на сумму более 5,5 млрд тенге с охватом более 250 000 человек. Направления охватывают следующие категории: помощь людям, сообществам в социальном и медицинском секторах, развитие медиа, культурного сообщества, человеческого потенциала, укрепление трудовых отношений и инвестиции в устойчивое развитие общества, а также реализация региональной программы социальных инвестиций в регионах присутствия группы фонда, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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