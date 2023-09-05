АФМ завершило расследование почти тысячи дел в отношении организаторов незаконного игорного бизнеса
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование почти тысячи дел в отношении организаторов незаконного игорного бизнеса.
С 2019 года по фактам организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1148 дел, из которых окончено 940 в отношении 849 лиц. Благодаря принятым превентивным мерам за последние 5 лет наблюдается снижение в 5,5 раза количества зарегистрированных дел.
Количество ежегодно выявляемых незаконных игровых терминалов снижено в 16 раз - с 1260 до 76. При этом количество уголовных дел по ним снижено в 7 раз - с 208 в 2019 году до 28 в текущем году.
В то же время, по данным АФМ, принимаются меры по привлечению арендодателей к ответственности.
В рамках работы по пресечению деятельности подпольных казино удалось снизить количество выявляемых правонарушений в 3 раза - с 35 в 2019 году до 12 в текущем году.
Наряду с этим выявлены 4 факта (в 2022 году - 2, в текущем году - 2) незаконных игорных сайтов под видом легальных букмекерских контор.
Во всех случаях злоумышленники незначительно изменяли известные названия (домены) букмекерских контор с помощью дополнительных приставок и буквенных аббревиатур.
Начато расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса под видом известной букмекерской конторы. В этом году в сети TikTok, где в основном преобладают несовершеннолетние, активизировалась онлайн-трансляция азартных игр. Принятыми мерами установлено 177 аккаунтов организаторов. Ежедневное количество игроков измерялось тысячами. В отношении 10 организаторов зарегистрировано 5 уголовных дел, по 3 уже состоялись приговоры (остальные в производстве). К реальным срокам лишения свободы приговорены 4 лица (по 4 года) и 2 - к ограничению свободы (по 1,5 года)", - сообщили в АФМ.
По информации ведомства, совместно с Комитетом информации и владельцем сети настроен искусственный интеллект платформы TikTok, позволяющий оперативно блокировать эфир противоправного контента.
Единичные аккаунты, транслирующие азартные игры, через непродолжительное время автоматически блокируются.
В рамках превентивных мер агентством с использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве (новостные порталы, блоги, сайты и аккаунты соцсетей).
За 2022 год удалось заблокировать 5,5 тысячи сайтов и аккаунтов онлайн-казино. В этом году - более 2 тысяч сайтов.
Агентством совместно с Комитетом информации (МИОР) и ГТС КНБ решено оперативно блокировать "зеркальные" сайты (вновь создаваемые) онлайн-казино, упрощен алгоритм блокировки сайтов в системе "Кибернадзор" с 14 суток до 1 дня.
АФМ продолжит работу по выявлению и блокированию нелегальных игорных точек и сайтов в целях защиты граждан от патологической зависимости от азартных игр - лудомании", - отметили в агентстве.
Как сообщалось ранее, глава Мининформации предлагает ограничить рекламу, пропагандирующую работу букмекерских контор.
Ранее об острой проблеме лудомании среди молодежи рассказала заместитель руководителя администрации президента, председатель национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Аида Балаева. По ее словам, по состоянию на 2022 год количество казахстанцев, страдающих от игровой зависимости, достигло 350 тысяч. Кроме того, отмечается тенденция к увеличению количества молодых людей, страдающих от лудомании в возрасте от 15 до 18 лет.
Проблему игромании также поднимали казахстанские депутаты. По их словам, средний размер долга казахстанского игромана составляет 10 млн тенге. Депутаты просят запретить рекламу онлайн-казино и букмекерских контор.