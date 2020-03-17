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Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Авиакомпания Air Astana сообщила об ограничении рейсов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Air Astana, авиакомпания получила информацию от правительства РК об ограничении полетов по направлениям в Казахстан и из Казахстана.

Решение вступает в силу в 8 утра 16 марта и будет действовать до 7 утра 15 апреля. При этом все казахстанские граждане, находящиеся за рубежом, смогут вернуться в Казахстан во время вступления в силу этих ограничений.

В авиакомпании отметили, что в центр бронирования и информации авиакомпании, который работает в режиме 24/7, поступает огромное количество звонков, поэтому не всем удается сразу дозвониться. Авиакомпания свяжется со всеми пассажирами, чьи рейсы будут приостановлены.

Просим пассажиров, вылет которых планировался более чем через одну неделю, повременить с обращением, чтобы авиакомпания смогла вовремя осуществить перебронирование билетов тех, чей вылет должен был состояться в течение следующих 7 дней", - сказали в Air Astana.

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