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Air Astana сообщила об ограничении рейсов

16.03.2020, 09:50 11098
Air Astana сообщила об ограничении рейсов
Фото: imagehosting.biz
Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Авиакомпания Air Astana сообщила об ограничении рейсов, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе Air Astana, авиакомпания получила информацию от правительства РК об ограничении полетов по направлениям в Казахстан и из Казахстана.
 
Решение вступает в силу в 8 утра 16 марта и будет действовать до 7 утра 15 апреля. При этом все казахстанские граждане, находящиеся за рубежом, смогут вернуться в Казахстан во время вступления в силу этих ограничений. 
 
В авиакомпании отметили, что в центр бронирования и информации авиакомпании, который работает в режиме 24/7, поступает огромное количество звонков, поэтому не всем удается сразу дозвониться. Авиакомпания свяжется со всеми пассажирами, чьи рейсы будут приостановлены. 
 

Просим пассажиров, вылет которых планировался более чем через одну неделю, повременить с обращением, чтобы авиакомпания смогла вовремя осуществить перебронирование билетов тех, чей вылет должен был состояться в течение следующих 7 дней", - сказали в Air Astana.

 

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