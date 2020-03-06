Air Astana изменила расписание полетов из-за мер профилактики коронавируса

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в расписании полетов и маршрутной сети в связи с мерами профилактики коронавирусной инфекции, принятыми Министерством здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Также авиакомпания оптимизирует маршрутную сеть по другим направлениям, предоставляя возможность пассажирам путешествовать чаще в страны с благоприятной обстановкой по коронавирусу. До 31 мая 2020 изменения будут внесены в следующие маршруты: временно отменены полеты из Нур-Султана в Париж, рейсы из Алматы в Куала-Лумпур будут сокращены незамедлительно, и полностью приостановлены в период с 14 апреля по 31 мая. Также приостановлены запланированные рейсы между Алматы и Мумбай", - проинформировали в пресс-службе авиакомпании.

Пассажирам, которые ранее приобрели билеты по этим направлениям, будет предложено поменять даты вылета или сделать возврат без штрафных санкций, либо перебронировать на альтернативные маршруты посредством партнерских авиалиний . При этом авиакомпания рассматривает возможность увеличения рейсов в Анталью, Бодрум и другие города.

Для авиакомпании Air Astana неизменным приоритетом является безопасность, в том числе мы чувствуем ответственность за здоровье наших пассажиров на борту. В этой связи мы предпринимаем все меры для профилактики коронавирусной инфекции. Были отменены полеты в Китай и сокращены рейсы в Азербайджан и Южную Корею. На всех международных направлениях мы обеспечиваем экипаж масками и санитайзерами, а также проводим двукратную обработку самолетов дезинфицирующим/моющим средством", - комментирует ситуацию директор по продажам Air Astana Ислам Секербеков.

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