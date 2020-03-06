Air Astana изменила расписание полетов из-за мер профилактики коронавируса

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в расписании полетов и маршрутной сети в связи с мерами профилактики коронавирусной инфекции, принятыми Министерством здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.
В частности, с 1 марта 2020 года сокращено количество регулярных рейсов по маршрутам Нур-Султан - Сеул - Нур-Султан с 2 до 1 рейса в неделю и Алматы - Сеул - Алматы с 5 до 1 рейса в неделю. С 5 марта приостанавливаются полеты по направлению Нур-Султан - Баку и обратно. Рейсы из Алматы в Баку сокращены с 3 до 1 в неделю. После 6 марта будут приостановлены полеты из Алматы в Гонконг. Ранее авиакомпания отменила все рейсы из Казахстана в Пекин и Урумчи.
Также авиакомпания оптимизирует маршрутную сеть по другим направлениям, предоставляя возможность пассажирам путешествовать чаще в страны с благоприятной обстановкой по коронавирусу. До 31 мая 2020 изменения будут внесены в следующие маршруты: временно отменены полеты из Нур-Султана в Париж, рейсы из Алматы в Куала-Лумпур будут сокращены незамедлительно, и полностью приостановлены в период с 14 апреля по 31 мая. Также приостановлены запланированные рейсы между Алматы и Мумбай", - проинформировали в пресс-службе авиакомпании.
Пассажирам, которые ранее приобрели билеты по этим направлениям, будет предложено поменять даты вылета или сделать возврат без штрафных санкций, либо перебронировать на альтернативные маршруты посредством партнерских авиалиний. При этом авиакомпания рассматривает возможность увеличения рейсов в Анталью, Бодрум и другие города.
Для авиакомпании Air Astana неизменным приоритетом является безопасность, в том числе мы чувствуем ответственность за здоровье наших пассажиров на борту. В этой связи мы предпринимаем все меры для профилактики коронавирусной инфекции. Были отменены полеты в Китай и сокращены рейсы в Азербайджан и Южную Корею. На всех международных направлениях мы обеспечиваем экипаж масками и санитайзерами, а также проводим двукратную обработку самолетов дезинфицирующим/моющим средством", - комментирует ситуацию директор по продажам Air Astana Ислам Секербеков.
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