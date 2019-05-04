Аким Акмолинской области посетил с рабочей поездкой Степногорск и район Биржан сала

Кокшетау. 3 мая. Kazakhstan Today - Сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в рамках рабочей поездки в районе Биржан сала посетил ряд производственных и социальных объектов, передает Kazakhstan Today.



Руководитель региона ознакомился с деятельностью двух крупнейших компаний, ставших региональными брендами. Первый объект - это птицефабрика ТОО "КазГерКус". Предприятие ежегодно производит 300 млн. штук пищевого куриного яйца. Продукция реализуется практически во всех регионах страны, а также экспортируется в страны ближнего зарубежья. Рабочих привлекают только из числа местных жителей. Данное предприятие полностью оснащено современным оборудованием, вся работа которого осуществляется в цифровом формате. Имеются 20 цехов для молодняка и кур-несушек, яйцесортировальные помещения.



Как рассказал заместитель директора предприятия Бадрудин Коригов, перспективным направлением развития фабрики рассматривается производство яичного порошка. Аким области отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом и продолжать модернизацию производственных процессов.



Второй объект - животноводческое предприятие "KazBeefLTD", занимающееся разведением племенного скота мясных пород лучших мировых селекций. В хозяйстве содержится порядка 7000 голов КРС породы ангус и герефорд.



С 2017 года в районе заработала простаивавшая длительное время обогатительная фабрика ТОО "Мархит". На данном предприятии аким области осмотрел производственный процесс переработки техногенно-минеральных образований. Для извлечения концентрата в год перерабатывается порядка 100 тыс тонн золотосодержащих отходов.



В Центральной районной больнице и поликлинике Ермек Маржикпаев провел встречу с медицинскими работниками. В районе наблюдается дефицит врачей и среднего медицинского персонала. На сегодняшний день проводится большая работа по привлечению специалистов. Например, в Кокшетауском государственном университете имени Ш. Уалиханова за счет средств районного бюджета обучаются 5 будущих врачей. Имеются договоренности о направлении в район выпускников медицинских колледжей. Также аким области обсудил вопрос строительства новой типовой больницы с совмещенной поликлиникой, поручив ответственным лицам подготовить проектно-сметную документацию.



Осмотрев 3-этажное здание отделения почтовой связи, руководитель региона поручил акиму района решить проблему эффективного использования пустующих офисных помещений, а также внести предложения по приему здания почты в коммунальную собственность с целью дальнейшего размещения здесь ряда государственных учреждений по работе с населением.



Кроме того, Ермек Маржикпаев проинспектировал центральную котельную и внепланово осмотрел ход ремонтных работ на республиканской трассе Макинск - Аксу - Торгай.



По итогам поездки акимом области даны поручения по дальнейшему социально-экономическому развитию района.



После посещения района Биржан сала аким прибыл в индустриальный центр Акмолинской области - город Степногорск, где ознакомился с деятельностью ряда промышленных предприятий.



АО "ЕПК Степногорск" является единственным заводом подшипниковой отрасли в Казахстане и крупнейшим в СНГ. Мощность производства составляет 1,7 млн штук подшипников в год. В настоящее время на заводе работает более 2500 человек. Руководителю региона представили номенклатуру выпускаемой продукции, в которую входят подшипники для железнодорожных, вагоноремонтных, горнодобывающих, металлургических и химических предприятий.



Аким области провел встречу с трудовым коллективом завода. В беседе генеральный директор Анатолий Томилов рассказал, что в целях обеспечения предприятия квалифицированными рабочими налажено сотрудничество с местным индустриально-техническим колледжем №2. Ермек Маржикпаев дал положительную оценку работе завода и пожелал коллективу не сбавлять оборотов в развитии.



Следующим объектом посещения руководителя региона стал Степногорский горно-химический комбинат, который занимается добычей, обогащением, переработкой минерального сырья. Производственная мощность в год составляет 4000 тонны окиси природного урана, 1 млн тонн медно-молибденовой руды. Акиму города Степногорска Ермек Маржикпаев поручил держать на постоянном контроле вопрос загрузки предприятия ураносодержащим сырьем.



На протяжении нескольких лет успешно работает и развивается ТОО "Тепличные технологии Казахстана". Это одно из первых тепличных хозяйств в стране. Ермека Маржикпаева проинформировали, что комплекс полностью оборудован в соответствии с новейшими достижениями науки и техники, с использованием малообъемной технологии. Круглый год здесь выращивают огурцы, томаты, баклажаны, перец, клубнику, малину, салаты и другие. Глава региона дал поручение акиму города и ответственным руководителям областных управлений рассмотреть возможности оказания мер государственной поддержки в целях дальнейшего расширения производства.



Также аким области побывал в одном из старейших предприятий золоторудной отрасли Казахстана - АО ГМК "Kazakhaltyn Tehnology". На руднике Аксу руководителя региона ознакомили с современными технологиями добычи золота и обсудили перспективы дальнейшего развития предприятия. Напомним, в 2017 году комбинат открыл две новые фабрики в поселках Бестобе и Жолымбет, позволившие увеличить производство благородного металла за счет переработки золотосодержащих отходов.



Кроме того, в Степногорске Ермек Маржикпаев посетил первый в Казахстане ГЧП-проект в сфере дошкольного образования - детский сад "Сказка", внепланово проверил ремонтные работы на площади Кажымукана Мунайтпасова и побывал в средней школе №1 имени А. Островского, специализированной детско-юношеской спортивной школе. Аким области осмотрел материально-техническую базу учреждений образования, встретился с учащимися и педагогическим коллективом, которым пожелал плодотворной работы в учебной деятельности.



По итогам поездки руководителем региона дан ряд поручений акиму города Степногорска по развитию социальной сферы.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства