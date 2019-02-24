Аким Астаны рекомендовал работодателям сократить рабочий день на время морозов

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Аким Астаны обратился к жителям столицы в связи ухудшением погоды, передает Kazakhstan Today.

В Астане 6-7 февраля ожидается сильный мороз, ночью до 37-39 градусов. В этой связи аким Астаны Бахыт Султанов обратился к горожанам, в том числе ко всем руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям.

Аким призвал оказывать помощь людям, оставшимся на морозе, и обратить внимание на обеспечение отоплением в рабочих, учебных и жилых помещениях, а также предоставлять доступ гражданам к теплым помещениям для обогрева и ожидания и рассмотреть возможность предоставления горячих напитков.

По словам Бахыта Султанова, жителям города необходимо быть внимательными друг к другу, проявлять заботу и дружелюбие, по возможности подвозить пешеходов в период сильного мороза.

Градоначальник рекомендовал руководителям госорганов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ) и строительства предусмотреть сокращенный режим работы для сотрудников за исключением организаций жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, службы департамента чрезвычайных ситуаций, скорая медицинская помощь, медицинские учреждения, коммунальные службы.

Акимам районов совместно с КСК поручено проработать вопросы по обеспечению безопасности жителей, предотвращению несчастных случаев, связанных с обрушением фасадов жилых домов и помещений, ненадежно закрепленных металлоконструкций. Кроме того, аким дал поручение городским и коммунальным службам принять действенные меры для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта и организовать пункты обогрева на автобусных остановках, местах массового скопления и рынках. Также было поручено усилить работу департамента ЧС на дорогах и трассах.

В целях обеспечения безопасности пассажиров, по основным направлениям из города в стороны поселков Тельмана, Косшы и Пригородный будет курсировать дежурная спецтехника ДЧС, сообщает сайт акимата.

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