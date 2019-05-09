Аким Мангистауской области посетил дома фронтовика и труженика тыла

Актау. 8 мая. Kazakhstan Today - Сегодня аким Мангистауской области Ералы Тугжанов посетил ветерана-фронтовика и труженика тыла на дому, поздравил их с Днем Победы в Великой Отечественной войне, передает Kazakhstan Today.

Ветеран Камка Умбеталина попала на войну в 1942 году. Сейчас ей 96 лет. В 19 лет она служила в составе воздушных войск на Дальнем востоке. Ей доверили тяжелые снаряды, которые она умело грузила в самолеты, а позже скидывала на вражеские войска, рассказали в пресс-службе акима области.

В то же время в акимате отметили и заслуги тружеников тыла, которые во время войны работали на сельскохозяйственных работах, поддерживали боеспособность армии, обеспечивали население продовольствием и одеждой. Многие также присматривали за детьми. Один из тех, кто заслуживает уважения, ветеран тыла - Оржанов Табын Капнович.

Как подчеркнул во время встреч глава региона, все достижения за годы независимости приобретены благодаря достойному подвигу и труду каждого из ветеранов войны и тыла.

"Молодое поколение должно помнить историю Великой Отечественной войны, и долг каждого казахстанца - чтить подвиги защитников Отечества. Ваши подвиги служат примером для молодежи. Сколько бы лет ни прошло со времен войны, память о ней будет занимать особенное место в наших сердцах", - сказал Ералы Тугжанов.

В свою очередь, ветераны выразили слова благодарности руководству региона за чуткое внимание и постоянную заботу о старшем поколении. Кроме того, пожелали, чтобы над нашей Родиной всегда царила мирное небо и спокойная жизнь.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства