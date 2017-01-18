Акимат и прокуратура Астаны проверят деятельность КСК

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Аким Астаны Асет Исекешев поручил своему заместителю Сергею Хорошуну совместно с прокуратурой Астаны и жилищной инспекцией провести проверку правомерности действий со стороны КСК и случаев, где имеются факты нарушений прав граждан, сообщила пресс-служба акима.

Кроме того, по информации пресс-службы, сегодня на общественных слушаниях, посвященных деятельности КСК, Совету устойчивого развития Астаны совместно с Бюро городских решений было поручено в течение месяца разработать комплексный план мероприятий по улучшению работы КСК и предоставить на утверждение.

Также Исекешев поручил создать рабочую группу из числа представителей акимата, КСК и горожан, которая будет заниматься рассмотрением системных вопросов.

Как отметили в акимате, деятельность большинства КСК не устраивает жителей столицы, а основной проблемой кооперативов собственников квартир является непрозрачность их деятельности и отсутствие общей информационной системы. Сегодня около 500 человек, в числе которых представители КСК, управляющих организаций, коммунальных предприятий, а также горожане, собрались во Дворце школьников, чтобы озвучить свои жалобы и внести предложения относительно работы обслуживающих организаций.

"Данная сфера является особо важной для столицы, ведь она напрямую связана с жизнью жителей города. Поэтому акиматом города данной проблеме всегда уделяется особое внимание. В сфере обслуживания жилого фонда существует немало проблемных вопросов относительно работы кооперативов собственников квартир. КСК работают, но деятельность большинства КСК не устраивает граждан", - сказал Исекешев.

Кроме того, в ходе общественных слушаний выступил руководитель жилищной инспекции Алихан Куатбеков. По его словам, для определения общего физического износа конструкций, жилых зданий, наличия в них повреждений определен перечень многоквартирных жилых домов 1950 - 1999 годов постройки, требующих проведения технического обследования. В перечне 1416 многоквартирных жилых домов (МЖД) общей площадью 3 млн 120 тыс. квадратных метров.

По информации акимата, на сегодняшний день проведено техническое обследование 537 домов, из которых аварийными признаны 372. 228 МЖД включены в первый этап подлежащих сносу до конца 2017 года. Во второй этап включены 144 дома, подлежащих сносу в период 2018-2020 годов. По 165 МЖД технические заключения переданы в КСК и обслуживающим организациям для совместного проведения работ с собственниками квартир по улучшению состояния общего имущества.

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