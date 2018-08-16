Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today – Осужденный по делу о драке возле бара "Чукотка" Александр Кузнецов покинул Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Напомним, вчера Алматинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу брата погибшего Даулета Мураткалиева и отменил постановление о замене Александру Кузнецову неотбытого срока на штраф.

Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что Александр Кузнецов покинул Казахстан.

По словам друзей осужденного, он покинул страну законно, до постановления суда об отмене замены неотбытого срока на штраф, ограничений на выезд у него не было.

Как сообщалось ранее, в начале июля осужденному по делу о драке возле бара "Чукотка" Александру Кузнецову заменили неотбытый срок наказания на штраф.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда, суд заменил неотбытый срок наказания осужденного Кузнецова Александра Михайловича - 5 лет лишения свободы - на штраф в порядке части 3 статьи 73 Уголовного кодекса Республики Казахстан из расчета один месячный расчетный показатель за четыре дня лишения свободы, что составляет в сумме 1 097 281 тенге.

Как сообщалось ранее, в марте 2015 года драка в одном из ночных клубов Алматы закончилась убийством. По словам задержанного, двое мужчин подошли к нему в ночном клубе и стали приставать. После этого охранники заведения выпроводили всех троих на улицу, где двое зачинщиков драки набросились с ножом и кулаками на задержанного. В результате один из участников конфликта, 37-летний мужчина, скончался.

В июне 2015 года суд первой инстанции приговорил Кузнецова к полутора годам лишения свободы по статье "Причинение смерти по неосторожности". В январе 2016 года Апелляционная судебная коллегия Алматинского городского суда завершила рассмотрение уголовного дела в отношении А. Кузнецова.

Суд апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда признал Кузнецова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК. Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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