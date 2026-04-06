Алкоголь, наркотики и веселящий газ: нарушения с участием подростков выявлены в ночных клубах Астаны
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в ночных заведениях выявлены факты нахождения подростков в алкогольном опьянении и распространения наркотиков школьниками, сообщили в столичной прокуратуре.
В Астане профилактическая рейдовая проверка выявила несанкционированные мероприятия с участием подростков в ночных заведениях. В ведомстве уточнили, что были установлены случаи нахождения подростков в состоянии алкогольного опьянения, факты незаконного оборота наркотических средств.
Установлены случаи сбыта наркотических веществ несовершеннолетними учащимися школ, что свидетельствует о попытках вовлечения подростков в преступную деятельность. Кроме того, мобильной группой выявлены факты реализации в развлекательных заведениях так называемых веселящих шариков, содержащих закись азота", - рассказали в прокуратуре.
По всем выявленным фактам проводятся разбирательства в рамках досудебных расследований. Действиям причастных лиц будет дана принципиальная правовая оценка.
Обращаем внимания владельцев развлекательных заведений на необходимость строгого соблюдения требований законодательства", - добавили в пресс-службе.
Ранее Министерство внутренних дел Республики Казахстан обратилось к родителям из-за вовлечения подростков в наркопреступления.
Суд постановил выдворить из Казахстана нарушавших общественный порядок в Алматы подростков
Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда иностранные граждане, ранее установленные за противоправное поведение в общественных местах, выдворены за пределы Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Судом принято решение о принудительном выдворении с запретом на въезд в страну", - проинформировали в полиции.
Напомним, ранее сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены видеозаписи, на которых зафиксировано агрессивное и вызывающее поведение группы несовершеннолетних по отношению к гражданам. Подозреваемые были установлены и помещены в центр адаптации несовершеннолетних. Их законные представители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Китайский блогер награждена орденом "Достық" II степени
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайский блогер-миллионник, амбассадор Kazakh Tourism Тао Минсю награждена орденом "Достық" II степени от имени главы государства. Высокую государственную награду ей вручила заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева, сообщили в Минкультуре.
Награждение стало признанием вклада Тао Минсю в продвижение Казахстана в китайском медиапространстве, популяризацию его культурного наследия и туристического потенциала, а также в укрепление гуманитарных связей между Казахстаном и Китаем.
Орден "Достық" II степени - это высокая государственная награда и признание Вашего вклада в укрепление дружбы и гуманитарных связей между Казахстаном и Китаем. Благодаря Вашей работе миллионы людей смогли ближе узнать Казахстан, его богатое культурное наследие, живописную природу и туристический потенциал", - подчеркнула Аида Балаева.
Тао Минсю, известная также как Тао Тао, впервые посетила Казахстан в сентябре 2024 года в качестве приглашенного медиаинфлюенсера. С тех пор она побывала в Астане, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях, опубликовав более 100 материалов с совокупным охватом свыше 1 миллиарда просмотров. В мае 2025 года ей был присвоен почетный статус "Посол туризма Казахстана". Во время своей пятой поездки в Казахстан блогер путешествует по маршруту Алматы - Актау - Туркестан и принимает участие в мероприятиях Амал и Наурыз.
В министерстве отмечают, что награждение китайского блогера отражает более широкий контекст укрепления казахстанско-китайского сотрудничества. Сегодня отношения двух стран находятся на беспрецедентно высоком уровне вечного всестороннего стратегического партнерства. Особую роль в этом играют дружественные отношения главы государства Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина, которые задают устойчивый вектор дальнейшего углубления двусторонних связей.
Одним из ключевых направлений взаимодействия остается культурно-гуманитарная сфера. В 2026 году проходит перекрестный год культуры Казахстана и Китая, который стал важной платформой для расширения сотрудничества в области театра, кино, выставочной деятельности, креативных индустрий и гастрольных обменов.
Важным результатом достигнутых договоренностей стало открытие Культурного центра Казахстана в Пекине. Это первое и пока единственное казахстанское учреждение такого рода за рубежом. Центр стал площадкой для продвижения казахской культуры, языка, искусства и истории в Китае, а также для проведения выставок, лекций, концертов, мастер-классов и образовательных программ.
Активно развивается и туристическое сотрудничество. Если в 2024 году Казахстан посетили 655 тысяч граждан Китая, то в 2025 году этот показатель достиг 968 тысяч человек. Дополнительный импульс этому направлению придал запуск 29 марта 2026 года прямого рейса Алматы - Шанхай авиакомпанией Air Astana. Новый маршрут открывает дополнительные возможности для развития туризма, деловых контактов и гуманитарных обменов.
Как сообщалось ранее, в китайском Ухане открылось представительство QazTrade.
В Алматы поэтапно отключают отопление
Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось поэтапное отключение отопления в связи с установившейся теплой погодой, сообщили в пресс-службе акимата города.
Отмечается, что среднесуточная температура воздуха в городе на протяжении пяти дней превышает +8 градусов.
Процесс пройдет последовательно. Сначала тепло отключат в административных зданиях, затем в жилых домах и в последнюю очередь - на социальных объектах (школы, детские сады, больницы)", - проинформировали в пресс-службе.
В акимате также сообщили, что отопительный период 2025-2026 года прошел в штатном режиме.
Ранее в соцсетях алматинцы обратились к городским властям с просьбой досрочно завершить отопительный сезон из-за аномально теплой погоды. Всю неделю температура воздуха в Алматы превышала +20°C. В соцсетях горожане жаловались на духоту в помещениях и вынужденное проветривание. "Зачем мы обогреваем улицу? У всех уже круглые сутки открыты окна. Жара в квартирах невыносимая", писали пользователи Сети.
Не все газ могут подключить - казахстанцы о запрете на отопление домов углем в Алматы
Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы активно обсуждают в Сети планируемый запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы, который вступит в силу 9 января 2027 года, передает корреспондент агентства.
Может уже и дышать запретить? Столько выбросов разного рода ядовитых веществ... Как будто бани топят круглые сутки... А ведь еще не все газ могут подключить а дома как людям отапливать?" - написала tatuna19630303 под постом СМИ о планах по введению запрета.
Пусть бесплатно подключают газ,откуда у людей столько денег чтоб газ подключать че творят, че хотят", - подчеркнула kaluginasvetlana3.
Чем они думают там , на чем сидят , бани во первых в частном секторе и не у всех , во вторых топят раз в неделю а вот машин миллион и дымят с утра до ночи , на одном участке от улицы до улицы машин столько что все бани вместе взятые столько не дымят", - заявил sergeiradiukov.
Давайте тогда всех частников подключать к газу с 90% скидкой, люди переходили бы на газ если бы это было бы им по карману , а то подключение 350тыс. и выше и + еще оборудование 300тыс. и выше", - предложил пользователь bagiravishenka.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
Напомним, внеочередная сессия маслихата города Алматы приняла решение "Об утверждении правил охраны атмосферного воздуха". Документ предусматривает создание на территории мегаполиса так называемой зоны с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ.
По информации Zakon.kz, основная часть новых правил начнет действовать с 10 марта 2026 года - с этого момента городские власти приступят к определению границ экологической зоны и внедрению необходимой инфраструктуры. Однако ключевые ограничения заработают 9 января 2027 года. Проект носит пилотный характер. По итогам его реализации власти примут решение о том, станут ли новые правила постоянными.
Ранее начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы, который вступит в силу 9 января 2027 года. По его словам, реализация данной нормы сопряжена с рядом правовых вызовов, которые могут стать основанием для судебных исков.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
Сотни нетрезвых водителей выявлены на дорогах Алматы
Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала года полиция выявила несколько несколько сотен нетрезвых водителей, сообщает Polisia.kz.
В Алматы полиция усиливает контроль на дорогах города. С начала года на дорогах города выявлены и своевременно отстранены от управления транспортными средствами около 700 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Только с начала масштабного регионального оперативно-профилактического мероприятия "Стоп - нарушения" сотрудниками полиции пресечены 15 попыток управления транспортом в состоянии опьянения, что позволило избежать возможных дорожно-транспортных происшествий.
Все правонарушители привлечены к ответственности в установленном законом порядке.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.
Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС. Как показала экспертиза, в момент совершения ДТП водитель был пьян.
В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.
После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В Алматы усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок.
Летом авиарейсы на Иссык-Куль запустят из Алматы и Астаны
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский лоукостер FlyArystan объявляет о запуске нового сезонного направления из Алматы и Астаны на Иссык-Куль (Тамчы), сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Пр данным пресс-службы авиакомпании, прямые рейсы из Астаны будут выполняться в период с 3 июля по 31 августа 2026 года с частотой два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.
Вылеты из Астаны запланированы на 07.30 с прибытием в Иссык-Куль (Тамчы) в 10.45. Обратные рейсы отправляются в 12.00 с прибытием в Астану в 13.20 по местному времени.
Стоимость билетов в одну сторону начинается от 37 000 тенге.
График рейсов из Алматы: с 18 июня по 30 августа 2026 года с частотой два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.
Отмечается, что авиабилеты уже доступны в продаже.
Напомним, Казахстан будет развивать ряд курортных объектов на Иссык-Куле.
Командира роты будут судить после гибели солдата в Жамбылской области
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Главная военная прокуратура направила на рассмотрение в суд дело в отношении командира роты воинской части Гвардейского гарнизона, сообщили в пресс-службе ведомства.
Завершено расследование уголовного дела по халатному отношению к службе командира роты воинской части Гвардейского гарнизона, ставшему одной из причин гибели 27 января текущего года солдата", - отметили в Главной военной прокуратуре.
Следствием установлено, "что должностное лицо не контролировало несение службы личным составом и обращение военнослужащих с оружием, а также превысило власть в отношении сослуживцев погибшего солдата".
В кратчайшие сроки собраны необходимые доказательства, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Следственные действия в части иных обстоятельств смерти солдата продолжаются, ход расследования находится на особом контроле Главной военной прокуратуры. В соответствии со статьей 201 УПК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - заявили в Главной военной прокуратуре.
Как сообщалось ранее, 27 января военнослужащий срочной службы в Жамбылской области получил смертельное ранение при обращении с оружием.
Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане.
В Алматы задержали подростков за агрессивное поведение в общественных местах
Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях распространяются видеозаписи, на которых зафиксировано агрессивное и вызывающее поведение группы подростков по отношению к гражданам. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
По указанным фактам сотрудниками управления полиции Медеуского и Алмалинского районов проведены проверочные мероприятия. Несовершеннолетние установлены и доставлены в территориальные подразделения полиции. Установлено, что подростки являются гражданами Республики Таджикистан", - сообщили в полиции.
По данным ДП, все несовершеннолетние помещены в центр адаптации несовершеннолетних, с ними проводится профилактическая работа.
По результатам проверки к административной ответственности привлечены их законные представители за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, в отношении указанных лиц принимаются меры в рамках миграционного законодательства Республики Казахстан, предусматривающие их выдворение за пределы страны", - проинформировали в полиции.
В настоящее время по каждому факту проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних, добавили в ДП.
О других резонансных преступлениях можно прочитать в обзоре "Социальная деградация".
05.04.2026, 12:10Столичные сотрудники МЧС спасли собаку из ледяной воды Есиля 05.04.2026, 19:3120271Новые сроки открытия проспектов Саина и Рыскулова озвучили в акимате Алматы 05.04.2026, 19:5418841МИД: инвестиционный потенциал Улытауской области обсудили на заседании регионального штаба 05.04.2026, 18:5712306Автобус с 50 вахтовиками перевернулся в Карагандинской области 05.04.2026, 18:0012276По факту нападения на полицейских в Атырау возбуждено уголовное дело 30.03.2026, 13:40392636Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта391326Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации299831Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 31.03.2026, 18:19278041Объем экспорта казахстанской сельхозпродукции достиг рекордных 3,5 трлн тенге 01.04.2026, 12:34258271Казахстанские компании заключили соглашения на $125 млн в Циндао 13.03.2026, 13:15675946Назначен новый зампредседателя Нацбанка 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации607416ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 14.03.2026, 17:43593521Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41551136В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший 17.03.2026, 20:54543556Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области
