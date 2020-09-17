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Аллигатора выгуливали на Кок Тобе

16.09.2020, 10:50 9829
Аллигатора выгуливали на Кок Тобе
Алматы. 16 сентября. Kazakhstan Today - Аллигатора выгуливали на Кок Тобе, передает Kazakhstan Today.
 
Его вела на поводке девушка. Но был и момент, когда животное вальяжно шло самостоятельно, а прохожие только удивленно на него посматривали. Как выяснилось, крокодил принадлежит фотографам. Максим Виноградов, снявший эти кадры, посетил Кок Тобе впервые и такой встречи, которая его огорчила, не ожидал, сообщает Первый канал "Евразия".
 

То, что у него замотана морда скотчем. Но, с другой стороны, может, это и правильно, потому что зубы у него острые, чтобы не укусил. Это безопасность, но опять же, животное в таких условиях. Вроде бы они планируют, как я поспрашивал, улучшить его жилищные условия у себя дома. Но не знаю, насколько это правда", - рассказал очевидец. 

 
Выгуливали на Кок Тобе аллигатора породы кайман. Во взрослом возрасте они достигают максимум 2 метров, отмечается в сюжете.

 

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