Алматы. 16 сентября. Kazakhstan Today - Аллигатора выгуливали на Кок Тобе, передает Kazakhstan Today.

Его вела на поводке девушка. Но был и момент, когда животное вальяжно шло самостоятельно, а прохожие только удивленно на него посматривали. Как выяснилось, крокодил принадлежит фотографам. Максим Виноградов, снявший эти кадры, посетил Кок Тобе впервые и такой встречи, которая его огорчила, не ожидал, сообщает Первый канал "Евразия ".

То, что у него замотана морда скотчем. Но, с другой стороны, может, это и правильно, потому что зубы у него острые, чтобы не укусил. Это безопасность, но опять же, животное в таких условиях. Вроде бы они планируют, как я поспрашивал, улучшить его жилищные условия у себя дома. Но не знаю, насколько это правда", - рассказал очевидец.

Выгуливали на Кок Тобе аллигатора породы кайман. Во взрослом возрасте они достигают максимум 2 метров, отмечается в сюжете.





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