Алматинский зоопарк отмечает 80-летие

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - Сегодня зоологический парк Алматы отмечает 80-летие со дня основания. В этот день для посетителей организована яркая концертная программа, различные выставки, мастер-классы, конкурсы, показательные кормления животных, на входе детей встречают аниматоры в ростовых костюмах животных, передает Kazakhstan Today.

Поздравляя с юбилеем коллектив зоологического парка и горожан, аким Алматы Баурыжан Байбек отметил, что Алматинский зоопарк - старейший зоопарк нашей страны, который принял первых посетителей в далеком 1937 году. Его первоначальная экспозиция размещалась на площади семь гектаров, постепенно территория была увеличена до 22 гектаров. Если в первые годы коллекция насчитывала лишь несколько десятков видов, то сегодня - свыше 4 тыс. особей, сообщила пресс-служба акима мегаполиса.

"На протяжении 80 лет зоопарк является одним из любимых мест отдыха алматинцев и гостей южной столицы. Сюда приводили нас родители, и мы были счастливы. Ваши дети через 30 - 40 лет тоже приведут своих детей и скажут: меня родители сюда водили. Сейчас ведется масштабное благоустройство мегаполиса, охвачена почти треть исторического центра города с модернизацией улиц "от фасада до фасада", по принципу "город для людей". Не остался в стороне и зоопарк. Для его модернизации разработан мастер-план известного немецкого архитектора Питера Разбаха, на счету которого проекты зоопарков в Дюссельдорфе, Берлине, Тегеране, Дубае и Турине", - сказал аким Алматы.

Он отметил, что проект предусматривает перестройку 90% зоопарка по принципу географического зонирования, полное изменение его структуры, переход на принцип обитания животных в природе.

По словам директора зоологического парка Ержана Еркинбаева, сегодня в зоопарке приняты конкретные меры по недопущению гибели животных, откорректирован рацион питания и ведется четкий контроль качества корма, реконструируются вольеры, ведется общее благоустройство.

"К примеру, у белого и гималайских медведей теперь есть просторные бассейны с проточной водой, появился двор с травой и деревьями. Ведется работа по реконструкции аквариума, экспозиции амурского тигра и вольеров экзотических птиц. Все это стало возможным при поддержке акимата, неравнодушных друзей и спонсоров. Заметно увеличилось финансирование зоопарка. Если в 2016 году из местного бюджета было выделено 409 млн тенге, то в этом году эта сумма составляет порядка 500 млн тенге. Кроме того, собственные доходы зоопарка сегодня составляют около 300 млн тенге, а спонсорская помощь - более 140 млн. Улучшения зоопарка сразу же повлияли на посещаемость, которая увеличилась на 20%", - добавил Еркинбаев.

Аким Алматы также наградил памятными дипломами и подарками сотрудников зоопарка, некоторые из которых проработали здесь порядка 20 лет и несмотря на сложные периоды, не бросили любимое дело.

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